Roa, cerca de Newell's: "Aceptamos que salga a préstamo a un precio de regalo"

Newell's está a un paso de sumar a uno de los referentes de Independiente Santa Fe de Bogotá, Juan Daniel Roa. El volante, de 27 años, que hizo toda su carrera en ese club bogotano y ha ganado 9 títulos en los últimos 10 años, hizo fuerzas para poder venir a probar suerte al fútbol argentino y el pase podría hacerse en las próximas horas.

Así lo confirmó el presidente de esa entidad, Andrés Carreño, en Zapping Sport por Radio 2. "Hemos tomado la decisión de reconsiderar la oferta de Newell's y enviamos una contraoferta a un precio de regalo por uno de nuestros ídolos. Ahora la pelota está del lado de Newell's, que debe contestar", señaló.





Carreño, el presidente del club bogotano, habló en Radio 2.



"Le estamos dando la chance a Juan Daniel de que se vaya con un préstamo económico y una opción de compra incluida. Es una chance importante para Newell's por lo económico: el jugador se va a mostrar y Newell's tendrá la oportunidad de hacer un negocio que le deje una buena plata", añadió.

Roa jugó 250 partidos en Independiente Santa Fe con 9 goles. Es volante interno y en septiembre del año pasado, se puso la camiseta de la selección colombiana en los amistosos ante Estados Unidos y Costa con Arturo Reyes como DT. "Con él, hemos ganado la Sudamericana 2015, la Suruga Bank 2016 y nueve títulos nacionales en los últimos 10 años. Es muy importante y difícil para nosotros tomar la decisión de que salga", dijo Carreño.





Roa celebrando uno de sus 11 títulos en el club.



"La salida de Juan Daniel tiene un costo político alto para nosotros, pero debemos entender al jugador. Me ha pedido la oportunidad de salir, como lo han hechos otros compañeros. Va a depender de Newell's, si aceptan la contraoferta, que es un regalo para un jugador de estas condiciones. Pero lo hacemos con el propósito de que se muestre y podamos venderlo", agregó.



El presidente bogotano comentó: "Si Newell's contesta hoy y acepta la contraoferta, el jugador podría viajar mañana. Lo más importante es que la oferta de Newell's al jugador fue aceptada por el propio futbolista, por lo que sólo deberíamos ponernos de acuerdo los dos clubes en base con la contraoferta".





Roa tiene 27 años e hizo gran sociedad con Omar Pérez.



"La opción de compra tiene una suma que le va a permitir a Newell's comprarlo y luego, si lo desea, venderlo a otro equipo de Argentina y ganarse un buen dinero. Pero no tenemos tiempo porque en Colombia se cierran las inscripciones. Y si no se cierra esta semana, lo inscribiríamos acá y ya no saldría", apuró.

Finalmente, insistió: "Es muy razonable la contraoferta, bajita en relación con los números del fútbol argentino, como si fuera de un canterano. Lo hacemos más por el jugador, por la chance de que se muestre en el fútbol argentino, haciendo un esfuerzo enorme. Con un poquito de esfuerzo, Newell's la podrá cumplir".