Newell's está cerca de sumar a su séptimo refuerzo: el centrodelantero Rodrigo Salinas, quien pertenece a Vélez Sarsfield pero no será tenido en cuenta por el entrenador Gabriel Heinze. Llegaría a préstamo por un año.

El vicepresidente de la Lepra, Cristian D'Amico, admitió la gestión en Radiópolis (Radio 2): "El jugador quiere venir a la institución, está contento, convencido. Ya habló con el técnico, que lo pidió". También está interesado Banfield en los servicios del artillero.

Rodrigo jugó seis meses en Central en 2011.



"Pero no está cerrado todavía ni mucho menos, hasta que no está la firma eso no se dice. Las gestiones se pueden caer hasta en el momento anterior a la firma. Las negociaciones son rápidas, pero también cambiantes por la parte económica", declaró.

El dirigente descartó que la operación pueda truncarse por el pasado de Salinas por Rosario Central: "Nosotros estamos acá para darle al técnico los jugadores que necesita. No nos detendremos en si jugó en Central, si fue hace poco o mucho, si hizo goles o no: la prioridad de Newell's es futbolística".

Finalmente, calculó que la llegada de los demás refuerzos "sería aprobada por el juez en el transcurso de las próximas horas".