Sampaoli: “Tenemos mucho dolor, es toda responsabilidad mía”

Jorge Sampaoli salió a dar su conferencia de prensa con todo el peso de la goleada en contra en su rostro. Con un tono bajo y apesadumbrado, el DT de la selección dijo que la caída fue “toda” responsabilidad suya y le quitó culpa al arquero Caballero. “Tenemos mucho dolor, pero tenemos que aferrarnos a la última posibilidad que nos queda”, afirmó.

“Yo soy el responsable de tomar las decisiones, las claves de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías, de planificación del partido”, reconoció el técnico casildense.

Cuando le apuntaron el grave error del arquero argentino, respondió: “No creo conveniente ni humano ni real echarle la culpa de la derrota a Caballero”.

“No pudimos encontrar sociedades para aprovechar a Leo (Messi). La verdad que tenía pensado que el plan iba a generar mucha presión sobre el rival, pero después de la desgracia del primer gol se quebró el partido para nosotros”, analizó.

“El plan no prosperó y por eso no pudieron lucirse las individualidades”, admitió Sampaoli. Y añadió: “Seguramente no habré leído el partido como correspondía”.

“Tengo mucho dolor por la derrota”, confió el conductor.

Sobre Messi amplió: “Indudablemente Leo está perjudicado por no encontrar nosotros como conductores un plan ideal para él. Esa realidad me toca a mí”, dijo.

Acerca de sus sentimientos, apuntó: “No sé si vergüenza, tenemos dolor. Hace mucho tiempo que como conductor de un equipo no me toca esto, y me toca ahora con la camiseta de mi país”.

Luego se consoló: “Hay que apostar todo por una posibilidad que nos quede, aunque sea mínima”.

“Tenemos dolor por no haber cumplido lo que todo el pueblo argentino deseaba”, reconoció. Y terminó: “Sentíamos que este iba a ser un partido de despegue y no lo fue”.