Scocco sobre la campaña leprosa: "Sería un error conformarnos"

El referente rojinegro enfatizó que le "cansa un poco" la situación económica del club, aunque informó que esta semana cobrarán el dinero correspondiente a enero, y la próxima semana el correspondiente a febrero. "Es incómodo, difícil, desgastante. Esperemos que no se vuelva a repetir", apuntó.

Sobre su situación de tarjetas amarillas –acumula 4–, Scocco dijo que el partido ante Boca "va a ser importante" y el clásico "siempre es importante". "Si me dan a elegir, prefiero perderme un partido antes que el clásico. Pero también está la posibilidad de no perderme ninguno", subrayó.

Consultado sobre quién es el candidato al título, el atacante explicó que "no hay un equipo que haya jugado bien" todo el torneo. "Ha habido equipos con buenos momentos como San Lorenzo, Boca, River, Racing y Estudiantes", agregó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo