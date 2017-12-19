Se entregaron los "Destacados 2017" a los mejores deportistas de Rosario

Este martes se realizó, en el teatro La Comedia, una nueva edición de la Fiesta del Deporte. Fueron distinguidos 220 deportistas que representan a 66 disciplinas. Todos los premiados

Por: Rosario3

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  • Pocrnjic y Ferrari fueron destacados.

    Pocrnjic y Ferrari fueron destacados.

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  • Los olímpicos rosarinos, con sus distinciones.

    Los olímpicos rosarinos, con sus distinciones.

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  • Conforti, director de Radio 2.

    Conforti, director de Radio 2.

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  • Los conductores, Luis Ricossa y Belén Álvares.

    Los conductores, Luis Ricossa y Belén Álvares.

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  • La Comedia, a pleno.

    La Comedia, a pleno.

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Este martes por la noche se realizó la vigésimocuarta edición de "La Fiesta del deporte", en la que se entregaron entregando los "Destacados 2017" a los mejores deportistas de Rosario.

En el teatro La Comedia, fueron distinguidos 220 deportistas que representan a 66 disciplinas, cuya elección la realizan las distintas asociaciones o federaciones.

Como cada año, "Zapping Sport" también distingue a futbolistas de la ciudad y en este caso Paulo Ferrari se llevó el Destacado por su trayectoria y Luciano Pocrnjic por su rendimiento a lo largo del año.

Además, deportistas olímpicos como Nicolas Córdoba, Ethel y Sofía Sanchez, Facundo Arregui y Fernando Carlomagno también fueron homenajeados por su participación en los Juegos olímpicos de Rio 2016.

Radio Dos también tuvo su Destacado por el apoyo al deporte. El premio fue recibido por su director, Eduardo Conforti.

Todos los destacados

AJEDREZ: CRISTIAN SANHUEZA, SOFÍA BRITO

ATLETISMO: CAROLINA LOZANO, JOSE ZABALA

ATLETISMO (Dep Adaptado): MILAGROS NUÑEZ, MELANI PRIOTTO, BRIAN IMPELLIZZERI, GASPAR ONETO, ALVARO BAECK

AUTOMOVILISMO DE REGULARIDAD: CARLOS HERRERA, EDUARDO ROSSI

BASQUET: ROSARIO NATIVIDAD RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA FUX, BAUTISTA LUGARINI

BASQUET (Dep Adaptado): SUSANA GOMEZ, CRISTIAN TIRALONGO, AROON ALPOSTIZA

BOCHAS: DAMIÁN CHUDA, MARISA CHAUDERON

BOCHAS (Dep Adaptado): SEGUNDINA ALEGRE, JUAN FRANCO, MATIAS GALLO, HERNAN FERNANDEZ

CANOTAJE : QUIARA GUTIERREZ, TOMAS BORGA, EZEQUIEL DI GIACOMO, CONSTANZA GASPARONI, JUAN IGNACIO COSTERO, PAULINA CONTINI, FRANCISCO SILVA, PAMELA BASUALDO, MIRKO FUSTE

CANOTAJE (DEPORTE ADAPTADO): MISAEL CANCINAS

CICLISMO: IVAN RUIZ, JORGE MARTINEZ, RICARDO BUSTOS, PAULA ACUÑA, TOMAS RUIZ 

CICLISMO (Deporte Adaptado): EUGENIO BORZASKI

EQUITACIÓN: NORBERTO OGNIBENE

EQUITACIÓN (Dep Adaptado): YAZMIN GALEANO, BAUTISTA LÓPEZ

ESGRIMA: ANTONELLA PANTANALI, CARLOS COVANI

ESQUÍ NAUTICO: TOBIAS GIORGIS, IGNACIO GIORGIS, FRAN GIORGIS

FAUSTBALL: SANTINO RULLAN, MELINA BARBIERI, VALENTÍN FERRARO, REGINA MONTESANTO, ULISES KRAUSE, CAMILA RAPP, JOAQUÍN ZALBA, RENATA KRAUSE, JUAN MANUEL MASCALLI

FOOTBALL AMERICANO: ALBANO SCORZA, RAMSES ALBANO, FRANCISCO PORTOLES

FÚTBOL: SEBASTIAN BENITEZ, VIRGINIA GOMEZ

FUTBOL FEMENINO: YASMIN RIOS, ROMINA ESCALADA, ROCIO  DI NATALE

FUTBOL (Dep. Adaptado): HERNAN TRAVAGLIANTE, FABIO VERON, JOSE AGUSTIN ORGE, SANTINO OMBRELLA, VALENTIN OLMEDO, EMILIANO LOPEZ CICERO, SEBASTIAN SANABRIA

FUTBOL DE SALON (AROFUSA Y ARF): FRANCO PEZZENATI, VALENTINO CARUSO, LAUTARO GARCIA, KAREN AGUIRRE, VIRGINIA GOMEZ 

GIMNASIA: AGUSTINA SANTAMARIA, PILAR MATEO, MARTIN ESPINDOLA

GOLF: VALENTINA ROSSI, LISANDRO FALVELLA

GOLF (Deporte Adaptado): LUCAS IBAÑEZ

HANDBALL: VERÓNICA PETTINARI, MARCO BERTOLOTTI

HALTEROFILIA: MARCOS HELOU, JOANA PALACIOS

HOCKEY: SANTIAGO MICAZ, MARTINA GABUTTI

HOCKEY IN LINE: MARTIN FERNANDEZ, MIRIAM SIMON NADALICH

JUDO: AGUSTINA DE LUCIA, LEANDRO PARDO, FACUNDO DE LUCIA, JUAN MANUEL LOPEZ ,MAITEN YORIE, DANIEL PERPIÑA, RAMIRO RODRIGUEZ, MARTÍN NUNES, JUAN PABLO ARGUELLO

KARATE: EVELIN LISTRI, JEREMÍAS ISASA, JUAN PABLO SILVESTRO

KARATE (Deporte Adaptado): LAUTARO NAHUEL MOYANO

KUNG-FU: ROCIO AGUSTINA MANSILLA, JUAN C. ESTRADA FERNANDEZ, BRIAN DENIS GUTIERREZ, DYLAN PRESIDENTE, JESICA ULIASSI, ISAAC CIUNI, JOSE FRANCISCO PEREZ, IGNACIO SEGUER

LUCHA: GABRIEL NODA PEDROSO

MOTONAUTICA: CARLOS FRANCO, SEBASTIAN FRANCO

NATACION: LUCAS DOMÍNGUEZ, CHIARA MEDUN

POLO ACUÁTICO: AGUSTINA TODOROFF, NICOLÁS PROVENZANO

NADO SINCRONIZADO: ARREGUI CAMILA

NATACION (Dep Adaptado): FACUNDO ARREGUI, FERNANDO CARLOMAGNO, MELANI ILARIONE, MAGALI FABIANO, ALEJANDRA ANGELONI, ANABEL MORO, FRANCO MEDINA, CLAUDIO OSCAR SALERNO, ALAN NUÑEZ, LARA PEREZ

PADEL: AGOSTINA PEDROS, ALEJANDRO DEFINA, NATALIA RAMIREZ, EVANGELINA BRUSCHINI, CRISTIAN ROBAINA, JOSE GIACOMAZZI, HERNAN BORLA

PA KUA: CRISTIAN ARIEL SÁNCHEZ, MILA PIAZZA

PATIN ARTISTICO: MICAELA ESPINOSA, LUIS DE MATTIA, ALFONSO PONS, CATALINA DOMINGUEZ  , CAMILA VILLALBA, TOMAS MASÍA, FLORENCIA CECCONI 

PATIN CARRERA: MARLEN FREGONI, GABRIEL CÁRDENAS, CAMILA AQUINO, SOLANGE BIRD, JULIA BARRIENTOS

PESAS (Deporte Adaptado): ADRIAN FIDELFI

PESCA DEPORTIVA: GUSTAVO FERRARA, LILIANA PIAGGIO, JUAN HAUMULLER, MATEO PERSIG

POLO: JUAN PABLO MORENO 

REMO: MÁXIMO PACHECO, CATERINA BODETTO, ÁLVARO DE MOYA, CRISTIAN DOTTA, ANGEL JUAN BASCHINI, MARCELO GEREMÍA

RUGBY: FELIPE TELLERIA, JULIETA CORREALE

QUAD RUGBY (Dep Adaptado): JUAN HERRERA

TAEKWONDO: FERMÍN RODRIGUEZ, LUCILA COLETTA, MÁXIMO AGÜERO, AGUSTÍN MANSILLA, SABRINA MARÍA RODRÍGUEZ MÁRTIRE, MARÍA CANDELA LORENZO, DAVID ALEJANDRO MORRESI, TADEO RECALDE

TENIS: MERCEDES CHASSET, TOMAS DESCARREGA

TENIS CON PALETA: AGUSTÍN SAURO, ELÍAS FIGUEROA, LEANDRO GIANOTTO, FEDERICO ARMENTANO, ANA ORTIZ, ALEJANDRA MARTINEZ

TENIS DE MESA: VALENTINA PAROLA, EMILIANO MENDEZ, RAMIRO CAMINITI

TIRO: MIRKO NINO PENNA

TIRO CON ARCO: LUCIANO VILLOSLADA

TRIATLON y Pruebas Combinadas: LUCAS ANTONETTI, CARLA IANNARELLI

VELA: ESTEBAN BLANDO, NICOLÁS QUAGLIOTTI, SANTIAGO NOE, SANTIAGO DUNCAN, ELÍAS DALLI, DONATO SABINO, LUCÍA TAMANI, BIANCA TAMANI, ALEJANDRO COLLA, SEBASTIÁN ROTA, TOMAS DIETRICH, MANUELA RODRIGUEZ, MATIAS DIETRICH

VELA (Dep.Adapt): JAVIER IBARRA, DANIEL BARBA

VOLEY: JULIA DE PAUL, AYLÉN AYUB, IRENE VERASIO, MARIA AGUSTINA PELOZO, AGOSTINA BELTRAMINO, MATEO CARRON

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