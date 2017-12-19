Se entregaron los "Destacados 2017" a los mejores deportistas de Rosario

Este martes por la noche se realizó la vigésimocuarta edición de "La Fiesta del deporte", en la que se entregaron entregando los "Destacados 2017" a los mejores deportistas de Rosario.
En el teatro La Comedia, fueron distinguidos 220 deportistas que representan a 66 disciplinas, cuya elección la realizan las distintas asociaciones o federaciones.
Como cada año, "Zapping Sport" también distingue a futbolistas de la ciudad y en este caso Paulo Ferrari se llevó el Destacado por su trayectoria y Luciano Pocrnjic por su rendimiento a lo largo del año.
Además, deportistas olímpicos como Nicolas Córdoba, Ethel y Sofía Sanchez, Facundo Arregui y Fernando Carlomagno también fueron homenajeados por su participación en los Juegos olímpicos de Rio 2016.
Radio Dos también tuvo su Destacado por el apoyo al deporte. El premio fue recibido por su director, Eduardo Conforti.
Todos los destacados
AJEDREZ: CRISTIAN SANHUEZA, SOFÍA BRITO
ATLETISMO: CAROLINA LOZANO, JOSE ZABALA
ATLETISMO (Dep Adaptado): MILAGROS NUÑEZ, MELANI PRIOTTO, BRIAN IMPELLIZZERI, GASPAR ONETO, ALVARO BAECK
AUTOMOVILISMO DE REGULARIDAD: CARLOS HERRERA, EDUARDO ROSSI
BASQUET: ROSARIO NATIVIDAD RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA FUX, BAUTISTA LUGARINI
BASQUET (Dep Adaptado): SUSANA GOMEZ, CRISTIAN TIRALONGO, AROON ALPOSTIZA
BOCHAS: DAMIÁN CHUDA, MARISA CHAUDERON
BOCHAS (Dep Adaptado): SEGUNDINA ALEGRE, JUAN FRANCO, MATIAS GALLO, HERNAN FERNANDEZ
CANOTAJE : QUIARA GUTIERREZ, TOMAS BORGA, EZEQUIEL DI GIACOMO, CONSTANZA GASPARONI, JUAN IGNACIO COSTERO, PAULINA CONTINI, FRANCISCO SILVA, PAMELA BASUALDO, MIRKO FUSTE
CANOTAJE (DEPORTE ADAPTADO): MISAEL CANCINAS
CICLISMO: IVAN RUIZ, JORGE MARTINEZ, RICARDO BUSTOS, PAULA ACUÑA, TOMAS RUIZ
CICLISMO (Deporte Adaptado): EUGENIO BORZASKI
EQUITACIÓN: NORBERTO OGNIBENE
EQUITACIÓN (Dep Adaptado): YAZMIN GALEANO, BAUTISTA LÓPEZ
ESGRIMA: ANTONELLA PANTANALI, CARLOS COVANI
ESQUÍ NAUTICO: TOBIAS GIORGIS, IGNACIO GIORGIS, FRAN GIORGIS
FAUSTBALL: SANTINO RULLAN, MELINA BARBIERI, VALENTÍN FERRARO, REGINA MONTESANTO, ULISES KRAUSE, CAMILA RAPP, JOAQUÍN ZALBA, RENATA KRAUSE, JUAN MANUEL MASCALLI
FOOTBALL AMERICANO: ALBANO SCORZA, RAMSES ALBANO, FRANCISCO PORTOLES
FÚTBOL: SEBASTIAN BENITEZ, VIRGINIA GOMEZ
FUTBOL FEMENINO: YASMIN RIOS, ROMINA ESCALADA, ROCIO DI NATALE
FUTBOL (Dep. Adaptado): HERNAN TRAVAGLIANTE, FABIO VERON, JOSE AGUSTIN ORGE, SANTINO OMBRELLA, VALENTIN OLMEDO, EMILIANO LOPEZ CICERO, SEBASTIAN SANABRIA
FUTBOL DE SALON (AROFUSA Y ARF): FRANCO PEZZENATI, VALENTINO CARUSO, LAUTARO GARCIA, KAREN AGUIRRE, VIRGINIA GOMEZ
GIMNASIA: AGUSTINA SANTAMARIA, PILAR MATEO, MARTIN ESPINDOLA
GOLF: VALENTINA ROSSI, LISANDRO FALVELLA
GOLF (Deporte Adaptado): LUCAS IBAÑEZ
HANDBALL: VERÓNICA PETTINARI, MARCO BERTOLOTTI
HALTEROFILIA: MARCOS HELOU, JOANA PALACIOS
HOCKEY: SANTIAGO MICAZ, MARTINA GABUTTI
HOCKEY IN LINE: MARTIN FERNANDEZ, MIRIAM SIMON NADALICH
JUDO: AGUSTINA DE LUCIA, LEANDRO PARDO, FACUNDO DE LUCIA, JUAN MANUEL LOPEZ ,MAITEN YORIE, DANIEL PERPIÑA, RAMIRO RODRIGUEZ, MARTÍN NUNES, JUAN PABLO ARGUELLO
KARATE: EVELIN LISTRI, JEREMÍAS ISASA, JUAN PABLO SILVESTRO
KARATE (Deporte Adaptado): LAUTARO NAHUEL MOYANO
KUNG-FU: ROCIO AGUSTINA MANSILLA, JUAN C. ESTRADA FERNANDEZ, BRIAN DENIS GUTIERREZ, DYLAN PRESIDENTE, JESICA ULIASSI, ISAAC CIUNI, JOSE FRANCISCO PEREZ, IGNACIO SEGUER
LUCHA: GABRIEL NODA PEDROSO
MOTONAUTICA: CARLOS FRANCO, SEBASTIAN FRANCO
NATACION: LUCAS DOMÍNGUEZ, CHIARA MEDUN
POLO ACUÁTICO: AGUSTINA TODOROFF, NICOLÁS PROVENZANO
NADO SINCRONIZADO: ARREGUI CAMILA
NATACION (Dep Adaptado): FACUNDO ARREGUI, FERNANDO CARLOMAGNO, MELANI ILARIONE, MAGALI FABIANO, ALEJANDRA ANGELONI, ANABEL MORO, FRANCO MEDINA, CLAUDIO OSCAR SALERNO, ALAN NUÑEZ, LARA PEREZ
PADEL: AGOSTINA PEDROS, ALEJANDRO DEFINA, NATALIA RAMIREZ, EVANGELINA BRUSCHINI, CRISTIAN ROBAINA, JOSE GIACOMAZZI, HERNAN BORLA
PA KUA: CRISTIAN ARIEL SÁNCHEZ, MILA PIAZZA
PATIN ARTISTICO: MICAELA ESPINOSA, LUIS DE MATTIA, ALFONSO PONS, CATALINA DOMINGUEZ , CAMILA VILLALBA, TOMAS MASÍA, FLORENCIA CECCONI
PATIN CARRERA: MARLEN FREGONI, GABRIEL CÁRDENAS, CAMILA AQUINO, SOLANGE BIRD, JULIA BARRIENTOS
PESAS (Deporte Adaptado): ADRIAN FIDELFI
PESCA DEPORTIVA: GUSTAVO FERRARA, LILIANA PIAGGIO, JUAN HAUMULLER, MATEO PERSIG
POLO: JUAN PABLO MORENO
REMO: MÁXIMO PACHECO, CATERINA BODETTO, ÁLVARO DE MOYA, CRISTIAN DOTTA, ANGEL JUAN BASCHINI, MARCELO GEREMÍA
RUGBY: FELIPE TELLERIA, JULIETA CORREALE
QUAD RUGBY (Dep Adaptado): JUAN HERRERA
TAEKWONDO: FERMÍN RODRIGUEZ, LUCILA COLETTA, MÁXIMO AGÜERO, AGUSTÍN MANSILLA, SABRINA MARÍA RODRÍGUEZ MÁRTIRE, MARÍA CANDELA LORENZO, DAVID ALEJANDRO MORRESI, TADEO RECALDE
TENIS: MERCEDES CHASSET, TOMAS DESCARREGA
TENIS CON PALETA: AGUSTÍN SAURO, ELÍAS FIGUEROA, LEANDRO GIANOTTO, FEDERICO ARMENTANO, ANA ORTIZ, ALEJANDRA MARTINEZ
TENIS DE MESA: VALENTINA PAROLA, EMILIANO MENDEZ, RAMIRO CAMINITI
TIRO: MIRKO NINO PENNA
TIRO CON ARCO: LUCIANO VILLOSLADA
TRIATLON y Pruebas Combinadas: LUCAS ANTONETTI, CARLA IANNARELLI
VELA: ESTEBAN BLANDO, NICOLÁS QUAGLIOTTI, SANTIAGO NOE, SANTIAGO DUNCAN, ELÍAS DALLI, DONATO SABINO, LUCÍA TAMANI, BIANCA TAMANI, ALEJANDRO COLLA, SEBASTIÁN ROTA, TOMAS DIETRICH, MANUELA RODRIGUEZ, MATIAS DIETRICH
VELA (Dep.Adapt): JAVIER IBARRA, DANIEL BARBA
VOLEY: JULIA DE PAUL, AYLÉN AYUB, IRENE VERASIO, MARIA AGUSTINA PELOZO, AGOSTINA BELTRAMINO, MATEO CARRON
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