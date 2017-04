Super Rugby: derrota de Jaguares ante Sharks

Sharks: Tendai Mtawarira, Franco Marais y Coenie Oosthuizen; Etienne Oosthuizen y Stephan Lewies; Tera Mtembu, Jean Luc du Preez y Daniel du Preez; Cobus Reinach y Curwin Bosch; Luazi Mvovo, Anre Esterhizen, Kukhanyo Am y Kobus van Wyk; y Garth April.

El elenco dirigido por Raúl Perez llegó al try por intermedio de su capitán Agustín Creevy , en tanto que Nicolás Sánchez aportó dos penales y Bautista Ezcurra una conversión.

Tras tres victorias consecutivas, Jaguares no pudo con Sharks y cayó derrotado por 18-13. El duelo por la séptima fecha del Super Rugby se disputó en el estadio Growthpoint de Durban, en Sudáfrica.

