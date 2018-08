Tapia admitió que Argentina no llegó de la mejor manera al último mundial

A casi dos meses de la eliminación argentina en el Mundial, el presidente de AFA, Claudio Tapia, admitió que la selección no llegó de la mejor manera al torneo y que no le vio los atributos necesarios para ganar un torneo de esa envergadura.



"No veíamos lo que tiene que tener una Selección para ser campeona del mundo", le dijo el mandamás del fútbol argentino a Crónica.



Luego, agregó: "No llegamos de la mejor manera. Teníamos mucha expectativa y era una oportunidad muy importante porque era el último para muchos jugadores de esta generación. Pero hay que ser realistas: cuando venís de todo lo que viene la Argentina, de no tener proyecto ni recambio generacional, es difícil obtener resultados tan rápido".



Sobre la responsabilidad que le cupo a Lionel Messi en la floja performance albiceleste, Tapia señaló: "En lugar de aprovechar al mejor jugador del mundo y de que disfrute del Mundial, lo hacemos responsable de algo que es un juego colectivo y de equipo. Podés tener una individualidad importante, pero uno solo no gana un partido o un Mundial".



"A Messi hay que dejarlo tranquilo, darle la oportunidad de que sienta la necesidad o las ganas de venir a la Selección", añadió sobre el futuro del 10 en la selección.

La designación de Lionel Scaloni también mereció un párrafo: "Está dando una mano importante. Es del riñón de la selección y esas cosas tienen su valor. No es fácil asumir este compromiso después de cómo nos fue en el Mundialy tener que arrancar de cero".

"Hay una generación de ex jugadores como Aimar, Placente o Scaloni que a futuro van a ser grandes entrenadores y la AFA los tiene que tener en cuenta", subrayó. "Hasta ahora no hablamos con ningún técnico. Con el único que hablamos fue con Scaloni y dijo que sí".

Finalmente, comentó: "Hasta fin de año vamos a tomarnos el tiempo para tener un proyecto y los nombres de la comisión de selecciones. Después vamos a traer al técnico. Vamos a escuchar a todos. Tenemos una oportunidad para no apurarnos, es un proyecto a diez años y tenemos que tomar la mejor decisión".