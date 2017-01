Tema Montoya: "Si no cerramos con Genoa, se definirá con River o Boca"

El novelón de la salida de Walter Montoya de Central parece, ahora sí, empezar a transitar por sus últimos capítulos. Es que, de acuerdo a lo que dijo su representante, Daniel Luzzi, el destino se definirá entre tres candidatos: Genoa de Italia, Boca o River.



"Si no cerramos con Genoa, se definirá con River o Boca; otra oferta del exterior no tengo", le dijo el apoderado del chaqueño a la producción de Zapping Sport, programa deportivo de Radio 2.





Tema Montoya " Genoa sigue firmecon su propuesta viendo como avalar la operación pero no puede bajar los plazos" Luzzi rep.de Montoya — Luis Hernan Ricossa (@lhricossa) 24 de enero de 2017

De acuerdo a lo expresado por el empresario rosarino desde Italia, "Genoa sigue firme con su propuesta viendo como avalar la operación. Pero no puede bajar los plazos. Si Genoa no presenta garantías, es muy difícil que se haga".Además, Luzzi descartó otros tres posibles destinos: "Sassuolo de Italia tendría el dinero, pero está descartado por un tema deportivo y social: no hay extranjeros y no nos cierra. Además, dos clubes españoles con los que hablé lo quieren para junio y Walter se quiere ir ya".Así las cosas, si el acuerdo con el club genovés fracasa, volverán a pujar los dos clubes grandes de Argentina. Y hasta ahora, la propuesta de Boca (que incluye la cesión de Fernando Zuqui) le resultó a Central más interesante que la de River. Pero eso, en estas horas, podría cambiar si el Millo hace, como se especula en Buenos Aires, una oferta superior.