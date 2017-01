Torsiglieri a Racing: "Si hubiéramos ganado la final, habría sido distinto"

El éxodo de los defensores de Central que dejaron una muy floja imagen en el final del semestre pasado empieza a plasmarse. Y este lunes, quedó confirmado que Marco Torsiglieri cambiará de Academia: será el segundo refuerzo de Racing. El ex zaguero de Boca pasó la revisión médica y firmará su contrato en las próximas horas. "Los dirigentes me querían negociar. Hablé con Paolo para ver si estaba al tanto de la situación y estaba al tanto, por eso se dio esto", le dijo a TyC Sports. "En lo personal estuve muy contento por el grupo que había. Al perder la final esa... Si hubiéramos ganado, habría sido distinto. En este fútbol competitivo, en el que tenés ganar, perdimos y quedó esa imagen", sostuvo. Finalmente, destacó: "Llego a un club como Racing que está para pelear el torneo y ese será el objetivo primordial. En lo personal, empezar a entrenar, ponerme bien y conocer a mis compañeros. Estoy muy contento. Hay un grupo bien formado que viene haciendo bien las cosas".

