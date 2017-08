Un volante y otro delantero, los últimos pedidos de Llop

Newell's camina por una nueva semana de preparación de cara al inicio de la Superliga. Y mientras los jugadores trabajan a las órdenes de Llop, la dirigencia se mueve en el mercado con la intención de satisfacer los últimos pedidos del DT en materia de refuerzos. En ese sentido, el técnico todavía mantiene la ilusión de que llegue Giovani Zarfino, el volante que llegó, firmó un precontrato y hasta se fotografió con la camiseta rojinegra, pero luego Danubio vendió a Extremadura de España. Pero esperará hasta este fin de semana: si no se da el préstamo, lo dará por caído. En principio, si no llega Zarfino, irían a buscar otro volante, pero lo harán sin desesperarse ya que sienten que en ese puesto, con la llegada de Leyes, están bastante cubiertos. Lo mismo sucederá con el puesto de delantero: con Guevgeozián, Sarmiento y el buen nivel que muestra Opazo en las prácticas, harán un intento más pero sin gradilocuencia. Por otra parte, el cuerpo técnico se volvió de Córdoba con preocupación por el nivel de agresividad y violencia con el que se jugó el amistoso con Talleres. De hecho, creen que fueron los cordobeses los que iniciaron el partido con pierna fuerte y luego la Lepra entró en el juego. Por eso, el staff del Chocho tiene en mente hablar con sus pares de Belgrano para bajarle los decibeles al partido que disputarán este próximo sábado en nuestra ciudad, ya que lo prioritario es poner en escena la idea futbolística más allá del resultado.

