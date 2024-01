Biocombustibles: Carbio banca la Ley Ómnibus, pero objeta "distorsiones de precios"

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país -excluidas insólitamente de la comercialización en el mercado interno desde hace 15 años- expresan su apoyo general al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y solicitan atender algunos cambios presentados a los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y que además, de incentivar la libre competencia, generarían más empleo, brindaría más competitividad y produciría un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En ese sentido, la entidad considera prioritario fijar un aumento de corte obligatorio de Biodiesel en gasoil del 15%, en lugar del 12.5% que propone el proyecto. "Por esto entendemos que se debe aprobar ahora un cronograma de aumento del corte al 15% de Biodiesel con el gasoil (B15) para el 2026 poniendo al país en convergencia técnica con otros países de la región como Brasil", indicaron en un comunicado.

Asimismo, alientan que las modificaciones a la actual ley permitan la participación en el mercado de corte obligatorio de todos los actores de la cadena, fomentando la libre competencia y eliminando las distorsiones que actualmente existen en el mismo en perjuicio de los consumidores y de la competitividad de toda nuestra economía.

"No obstante esto, marcamos que el proyecto insiste en prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva Ley. Si bien deseamos que Argentina tenga un mercado plenamente abierto a la libre competencia, entendemos que el oficialismo busca una fórmula que permite por un tiempo mantenerlo relativamente intervenido", advirtieron.

Y agregaron: "consideramos que el mercado intervenido no debe superar el 5% del corte obligatorio, en virtud que al día de la fecha el abastecimiento de empresas no integradas (las únicas autorizadas en los últimos 15 años a participar) está por debajo de ese porcentaje. Por eso instamos a que se consolide como máximo dicha participación. Dado que siempre vamos a fomentar que haya un solo mercado de libre competencia, insistimos en incluir una cláusula que especifique que a partir de cortes mayores a ese 5% para el segmento de empresas no integradas el mercado debería funcionar con licitaciones libres y sin condicionante alguno, de modo de favorecer la transparencia y evitar mayores distorsiones en el mercado"

Más preocupaciones

También observan con preocupación que el artículo 288 incluye como punto d: “En caso de que los precios adjudicados superen los precios internacionales de importación, calculados conforme índice internacionalmente reconocido, los vendedores de biocombustibles deberán vender al precio de importación vigente en cada momento”. Entendemos que, para evitar entrar en erróneas interpretaciones durante la aplicación reglamentaria, se debería dejar aclarado que los precios internacionales de importación a los que se refiere el artículo son los de biocombustibles idénticos a los que se comercialicen en las licitaciones en cuestión y que la temporalidad de la comparación se limite al momento de la licitación.

En definitiva, sostienen que el proyecto de Ley busca desregular y promover las bases de una Argentina más competitiva, con oportunidades de generar nuevos puestos de trabajo y por eso creen que es el momento de generar la libertad de comercializar el biodiesel de mejor calidad y al mejor precio posible para todos los argentinos, saliendo del actual esquema discriminatorio, prebendario y discrecional.