Economías regionales: después de 19 meses volvieron a incrementarse las toneladas exportadas

De acuerdo con el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), abril terminó con una caída en las exportaciones de las economías regionales del 1,5% en dólares, y con un crecimiento del 2,8% en toneladas, lo que representa una baja interanual de u$s 113 millones en el total exportado y un aumento de 175 mil toneladas en el volumen comercializado.

Tras 19 meses con tendencia a la baja (desde septiembre 2022), finalmente en abril se incrementaron las toneladas vendidas al exterior; pero los alimentos -en general- continúan reacomodando sus precios, en línea con la baja en los mercados internacionales.

Con esta caída en los valores, las exportaciones regionales alcanzaron los u$s 7.425 millones exportados en el período mayo 2023 – abril 2024, habiendo importado u$s 961 millones, lo que arroja un superávit comercial de u$s 6.464 millones.

Principal región exportadora

Buenos Aires y CABA es la principal región exportadora del país, representando un 50,9% del total exportado en dólares por las economías regionales. En el período analizado, Buenos Aires y CABA tuvieron ingresos por exportación de USD 3.782,8 millones, lo que representa una disminución interanual del 0,3% en dólares exportados.

El complejo más representativo en sus exportaciones fue el porcino y caprino, habiendo comercializado u$s 431,8 millones, es decir, un 11,4% del total exportado por la región.

Destinos

En primer lugar, habiendo sido el destino del 32,9% de las ventas regionales al exterior, se ubica el continente europeo, al cual se exportó por un total de u$s 2.448,9 millones. Respecto al período anterior, este número representa un aumento del 0,7% en los dólares exportados.

El principal socio comercial en este continente fue Países Bajos, con un total exportado de u$s 445,9 millones.

En las exportaciones regionales a Europa predominaron las ventas del complejo manisero que, habiendo comercializado por u$s 711,2 millones, representó el 29% de las ventas al continente