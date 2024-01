Efecto sequía: las exportaciones agroindustriales se derrumbaron en 2023

Según el relevamiento efectuado por la entidad, el año pasado totalizó una baja de US$ 18.869 millones con relación al anterior.

No obstante, las exportaciones agroindustriales se incrementaron un 15% en diciembre con respecto a noviembre, alcanzando US$ 2.511,4 millones, pero esto representa US$ 888 millones menos que el valor de diciembre de 2022 (-26,1%).

En tanto, los Complejos con mayor crecimiento relativo fueron: Porcinos, Resto frutícola, Alfalfa y Peras y Manzanas. Los complejos Soja, Trigo, y Maíz fueron los de mayor contribución a la caída interanual acumulada.

Peras y manzanas, Papa, resto frutícola y Manisero fueron los que más amortiguaron el descenso.

En el caso de la soja, el principal producto de exportación del país (que representa el 38,2% de las ventas al exterior de la agroindustria) el total exportado durante 2023 fue de US$13.451,55 millones, cifra que representa una retracción del 41% con relación a 2022.

El maíz, otro producto con un alto nivel de exportación (17,2% del total agroindustrial) registró US$6.251,20 millones en exportaciones a lo largo del año pasado, con una caída interanual del 33,1%.

En cuanto a la carne vacuna, que representa el 8,8% del total exportado, las ventas sumaron US$3.111,77 millones, con una baja interanual del 17,2%, según CAA.