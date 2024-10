El campo no está de fiesta: "campaña muy ajustada en el Excel y rentabilidad amenazada"

El consultor y analista Teo Zorraquin pone la lupa en las empresas del agro y los desafíos que enfrentan en un contexto particular. En primer lugar, reconoce que el clima "sigue siendo la mayor preocupación del productor actualmente". Luego de las lluvias de la última semana, que aceleraron o reconfiguraron las siembras de la gruesa (maíz, girasol y soja) y le dieron esperanza a la fina, la preocupación sigue estando, dado que fueron desparejas en las distintas zonas productiva, y en varias de ellas no generaron reservas en el perfil.

Desde lo económico y financiero, la cosa no es tan alentadora. "Tomamos como punto de partida una campaña muy ajustada en el Excel. La concreción del plan de gobierno hace que aumenten los costos en dólares de labores, fletes, cosecha y gastos de estructura, no compensados por la baja de insumos. Así que tener dudas en la “Q” de la ecuación, es decir en la producción, genera una preocupación adicional", explica. Y agrega: "además, los precios no están pasando por un buen momento, con lo cual la combinación de ambos factores, hace que la rentabilidad esté seriamente amenazada"

El productor sabe que si el gobierno tiene éxito en su plan económico, llegarán las épocas donde las eficiencias en distintos eslabones de la producción harán la diferencia. Eficiencias no solo productivas, donde el productor se siente más cómodo, sino en comercialización, financiación, logística, manejo de recursos humanos, momentos de compras, etc. "Dado que ya no habrá “ayudín” como devaluaciones, distintos tipos de dólar o créditos a tasas subsidiadas que enmascaran ineficiencias", aclara el experto.

"Los errores de acción en cualquiera de los rubros mencionados se pagarán caros, máximo en una campaña tan ajustada como la actual", enfatiza Zorraquin.

Las empresas de insumos, que venían muy atrasadas en sus ventas y con stocks altos producto de la estrategia realizada por la mayoría anterior a la devaluación, comenzaron a acelerar su ventas.Y se observaron bajas importantes en algunos insumos puntuales, lo que alienta al productor a esperar hasta último momento para realizarlas, sabiendo que no hay escasez de producto. "Campaña bastante compleja de final abierto", concluyó