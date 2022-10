El precio de los cinco productos vacunos que se exportan a China cayó alrededor del 20%

Los precios pagados por China por los principales cortes de carne vacuna han caído en septiembre un 20% en promedio.

De acuerdo a datos informados por Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), el precio de los principales cinco productos que se exportan al mercado chino registró una merma que se ubica entre un 19% y 23%.

En ese sentido, cortes como garrón y brazuelo hoy se pagan US$ 5.700 la tonelada, contra US$ 7.000 conseguidos un mes atrás. En tanto, la bola y cuadrada tiene un valor actualmente de US$ 4.900 contra US$ 6.250 que valía en agosto y los sets de 17 y 5 cortes, entre US$ 4.400 y US$ 4.350, perdiendo más de US$ 1.000 en el período.

Cabe destacar que en los primeros ocho meses del año las exportaciones de carne vacuna a China alcanzaron las 321.935 toneladas peso producto, un 11% más que lo registrado en igual período de 2021. Debe señalarse que en valor aportaron US$ 1.604 millones, un 54% más que en los primeros ocho meses del año pasado.

La faena tuvo un tropezón

Cae la cantidad de animales enviados a faena durante septiembre. Según los registros de DTe publicados por SENASA, durante el mes de septiembre fueron enviados a plantas de faena 1.184.449 vacunos que, comparado con los registros de agosto (1.235.987 animales) marcan una reducción del 4,2% mensual. La caída más pronunciada se registró en vacas, con 203.810 cabezas remitidas a faena, un 23,5% menos que las registradas un mes atrás, seguido por los novillos con un 9% menos. En tanto que los traslados de novillitos y vaquillonas resultaron similares a los registros de agosto.