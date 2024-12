El trigo argentino vuelve a China después de dós décadas porque "estamos baratos"

El nuevo informe semanal de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, destaca el factor clave que genera la excelente perspectiva productiva para Sudamérica.

Por otro lado, si bien el Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo que se venía negociando desde hace 20 años y podría permitir la exportación sin impuestos de granos y subproductos, las medidas deben ratificarse por los estados miembros de ambos lados, y se prevé fuerte resistencia en Europa.

Maíz y soja

“Brasil terminó de sembrar soja y maíz temprano y las lluvias acompañan. Argentina va al 50% en ambos granos, con condiciones hídricas excelente y los cultivos mejorando. Paraguay también viene excelente. Lo que pone pisos es la señal de que el consumo encuentra atractivo los precios: exportaciones muy activas de EEUU, molienda récord con bajo stock de aceite y caída en cosecha de colza en Canadá. Esta semana tendremos reporte mensual del USDA donde las existencias podrían volver a caer justamente por la demanda, especialmente en maíz”, detalla el especialista.

En Argentina, Romano explica que el maíz tiene “condimentos interesantes”. “Se habla de productores en el centro norte del país que están sumando intención de siembra ya que la población de chicharritas es menor, la humedad excelente y el margen del maíz mucho mejor que el de soja", indica.

La siembra en nuestro país llegó al 48%, lo que significa un avance de casi 7 puntos en la semana, adelantadas contra el año pasado (+4) y el promedio histórico (+3). “Este avance marca el retome por la apertura de la ventana de maíz tardío en el centro norte del país”, considera Romano.

La condición del maíz argentino está en 43% bueno a excelente, y mejora incluso semana a semana, con la floración ya iniciada para los cultivos de primera. “Sin embargo, la campaña 21/22 comenzó incluso mejor que esta, y durante enero tuvo una caída fuerte, por lo que debemos ser prudentes”, recuerda el profesor de la Universidad Austral.

“Los buenos aportes de humedad, baja en fertilizantes, baja presencia de chicharrita en la red de trampas, y precios más competitivos que los de la soja están tentando a los productores a incrementar la intención de siembra de maíz en fecha tardía, aunque todavía se espera un fuerte recorte respecto al año anterior”, remarca.

Trigo

Con respecto al trigo, la Bolsa de Comercio de Rosario subió de 18 a 18,8 M.Tn. la estimación de producción de trigo. Y la trilla llegó al 48%, casi terminada en el centro norte, a la mitad en el norte de Buenos Aires, e iniciando para el centro sur.

“Luego de las lluvias fuertes, tuvimos picos de más de 2.000 camiones en los puertos argentinos. A pesar del pico logístico, los precios locales se mostraron un poco más activos. Pero, al mismo tiempo, la cola de buques esperando carga subió a 550.000 tt. Si bien es casi el doble que la semana pasada, supimos tener cerca de 1 M. Tn. en otros ciclos a esta altura del año”, analiza Romano.

El investigador detalla que la caída de precios del trigo local permitió a los Traders cerrar negocios de exportación al convalidar también valores FOB más bajos. “En ese sentido tendríamos el primer embarque de trigo argentino a China en 22 años. Pero esto es porque ‘estamos baratos’”, destaca.

Con respecto a los movimientos del mercado, “el anuncio de que Rusia tendrá un saldo exportable de 11 M.Tn. de febrero a junio, sumado al de esta semana de que el derecho de exportación para trigo subió al 32%, hace pensar que la menor competencia permitirá seguir embarcando el saldo extra MERCOSUR a esos destinos más lejanos”, indica Romano.

“Brasil tuvo una cosecha de trigo al menos 2 M. Tn. menor a lo esperado, y por otro lado en Rio Grande do Sul hay mucho trigo forrajero, que se exporta ya que no puede ser molido para harina. Esto aumenta su necesidad de compra, y por tanto la demanda potencial para Argentina. Sin embargo, hasta tanto el saldo extra MERCOSUR no se agote, seguirán comprando trigo a precios lo más bajos posibles. Dependiendo de que tan rápidos sean los embarques, podríamos ver repuntes de precios recién de mayo en adelante”, agrega.

“La calidad del trigo argentino vendría bien de acuerdo a los comentarios de diferentes zonas, y el hecho de que las condiciones comerciales están dejando de bonificar la proteína. Esto hace pensar en molinos que tendrán que hacer menos esfuerzo de precio para comprar”, concluye Romano.