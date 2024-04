Gigante agroindustrial invierte en Santa Fe y pone su norte en el crecimiento y las exportaciones

John Deere anunció una inversión de 15 millones de dólares en la planta santafesina Pla by John Deere, de Las Rosas, con el objetivo de aumentar su capacidad productiva casi en un 50%. Esta medida apunta a fortalecer la presencia de la compañía en el mercado local y prepararse para retomar las exportaciones tras consolidar su proceso de integración con la multinacional. Sergio Fernández, presidente de Jhon Deere Argentina dialogó con Ecos365 y compartió su visión estratégica y los planes de expansión.

- Este anuncio de inauguración de nuevas inversiones, ¿de qué se trata para Pla y John Deere en particular?

- Es una inversión de 15 millones de dólares que se da en esta planta de Pla by John Deere, para incrementar su capacidad productiva casi en un 50%. Obviamente para atender al mercado local y eventualmente de exportación.

- ¿A qué mercados están pensando, aparte de la Argentina, que tiene chances de exportarse?

- En su momento Pla ha exportado a mercados de Europa, también de Latinoamérica, obviamente el mundo ha cambiado después de la guerra de Ucrania y Rusia y demás. Es un mundo con mucho cambio y en estos últimos años no hemos estado exportando. Hay que ver cómo están las condiciones para la exportación y qué países son los que apuntamos. En este momento es todo aquel en donde seamos competitivos y la tecnología John Deere Pla sea valorada.

- Pese a todo lo que pasa en la Argentina, la compañía sigue apostando a largo plazo por lo que uno ve en estas inversiones y también con John Deere.

- John Deere está acá con productos desde el año 1894 y con presencia de manufactura, empezando en la planta de Granada de Baigorria desde 1958. O sea 65 años interrumpidos de manufactura. Obviamente tiene una apuesta por el país en lo que es manufactura y lo que es inversiones. Esta inversión de Pla forma parte de una inversión de más de 260 millones de dólares que ha hecho John Deere en el país en los últimos 10 años. Es una visión siempre de largo plazo. Y ahora con esta nueva pata, porque esta planta de Pla, John Deere la adquirió en el año 2018 porque faltaba esa pata de lo que es pulverización y siembra. John Deere ya tenía manufactura de tractores y cosechadoras en Granadero Baigorria. Y con eso cumplimos todo el ciclo productivo del productor.

- Y con la planta de Baigorria, ¿qué se puede contar en materia de inversiones? ¿Cómo está la planta de Rosario?

- La planta de Rosario está muy bien en inversiones. Todos los equipamientos y máquinas que fabrica John Deere en Sudamérica tienen motor fabricado en la planta de Granadero Baigorria. Es una planta que fabrica motores de última generación, que cumplen las emisiones que se requieren en Brasil, y obviamente las inversiones son permanentes. La tecnología ahí es crítica para asegurar los sistemas de manufactura y calidad que se requieren.

- ¿Cómo están viendo el mercado?

- El mercado para el sector está en una situación difícil hoy, pero lo vemos que va a recuperarse. Obviamente la cosecha no ha sido una cosecha récord, pero por suerte ha sido muy buena. No ha sido récord por la falta de lluvias en enero. Los productores están saliendo de las deudas de la sequía de la campaña anterior. El tema es que hoy el problema son los precios de los commodities, no son los más brillantes de la historia. El margen del productor todavía no es excelente. Y si no hay buenos productos de financiación, a lo mejor el mercado va a estar un poquito reticente. Pero si llega a pasar eso, el productor siempre está decidido a invertir en Argentina.

- ¿Y ves un posible reacomodamiento de precios también en dólares en el sector de la maquinaria agrícola? En Expoagro el primer día hubo unos precios, el segundo día empezó a haber otros. ¿Cómo están viendo que puede evolucionar el tema?

- Sabemos que obviamente uno siempre tiene que acomodarse al mercado. Estamos viendo cómo evoluciona eso. Lo primero que apostamos es a la financiación. ¿Por qué? Porque el productor tiene un negocio que también está basado en dólares, porque exporta en dólares. Entonces ahí va a depender un poco cómo se acomode eso y cómo se acomoden los productos de financiación para ver cómo se acomodan también los precios de la maquinaria agrícola. Es distinto a lo mejor en lo que es automotriz que venden un mercado local en pesos.

- ¿Y qué número están manejando de proyección de ventas a nivel sector para este 2024?

- En 2024 nosotros vemos una caída en la industria respecto al año pasado. Si bien el año pasado estuvo la sequía, de alguna manera el productor con el tema dólar, tipo de cambio y demás, ha hecho su negocio igualmente. Este año ya más sincerado el tipo de cambio, estamos viendo una caída en el mercado. Por eso que decíamos antes, el precio de los commodities, el margen más acotado y la volatilidad por la que hemos pasado. Tanto económica como política, estamos viendo a lo mejor entre un 10 y un 15% caída de la industria.

- Y para Rosario, el tema de la exportación, ¿qué perspectiva tienen para este año? ¿Mejorar, igual o cómo?

- De la exportación de motores que estamos haciendo depende mucho del mercado de Brasil. Brasil es el mercado más grande de la región, nosotros exportamos para máquinas que se venden en toda Sudamérica, pero Brasil obviamente es el 70%. Y Brasil está bastante caído el mercado en esta situación. En nuestra producción de motores, el año 2022 fue récord y hemos caído un 40% el año pasado y estamos cayendo otro tanto este año. Igualmente estamos en volúmenes históricos normales y más que normales, diría yo. Lo que pasa es que el año 2022 fue un récord impresionante de volumen.