Inundaciones en Brasil: afirman que no acarreará caudal al territorio santafesino

La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, dependiente del MInisterio de Obras Públicas, elaboró un informe en base a datos de diferentes organismos que están monitoreando la situación de las crecidas en Brasil, y que por el momento, y con información colectada hasta el 15 de mayo, no acarrearían caudal a territorio santafesino.

El funcionario que conduce la secretaría de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, informó que "las lluvias que se están produciendo en la región sur del Brasil, están provocando el desarrollo de una crecida sobre el río Uruguay, lo que por el momento y por la zona donde se produce el fenómeno al menos hasta el 15 de mayo, solo afecta a localidades ribereñas de las provincias de Corrientes y Entre Ríos; Paso de los Libres, Concordia y Concepción de Uruguay, entre ellas".

"Esta Cuenca del río Uruguay es vecina a la del río Paraná y no presenta relación alguna con el escurrimiento del río Paraná. Por lo tanto, lo que ocurre actualmente en el sur de Brasil, hasta la fecha del informe elaborado, no tendrá ninguna influencia de tipo fluvial sobre el territorio santafesino”, explicó Mijich.

Cabe mencionar que las autoridades hídricas de Brasil y Argentina mantienen una fluida comunicación, existiendo entre ambos países el intercambio de informaciones hidrológicas, como también el seguimiento de todas las situaciones hidrometeorológicas que ocurren en ambos países a nivel de todos los grandes ríos que conforman la Cuenca del Plata.



Lo ocurrido y lo previsto



Más adelante, el secretario Mijich explicó que este fenómeno de lluvias copiosas ocurrido en Porto Alegre desde el 28 de abril, y por espacio inicial de los 7 días subsiguiente (hasta el 6 de mayo como primera parte del fenómeno), se registró como el más intenso en los últimos 30 años, hasta el momento el mes más lluvioso desde 1941.

“Porto Alegre vive un colapso sin precedentes, con falta de energía, agua, conexiones terrestres y aéreas, telecomunicaciones, alimentos, etc. Según el Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), el río Guaíba recibió, en 7 días, el total de agua esperado de todos sus afluentes para 4 meses. En términos de litros de agua fueron en total (entre el 1º y el 7 de mayo) 14,2 trillones al río/ lago Guaíba. Ese volumen equivale a casi la mitad del embalse de la usina de Itaipú, la segunda mayor hidroeléctrica generadora de energía del mundo, que posee 29 trillones de litros de agua y, prácticamente, el triple del tamaño de la superficie del lago Guaíba (1.350 km² versus 496 km²)”, detalló Mijich.

Asimismo, informó que, “de no mediar otros fenómenos importantes, se prevén nuevas lluvias intermitentes hasta el 21 de mayo sobre esa región sur de Brasil, a partir del pasaje de varios frentes fríos provenientes del sur, pero que no afectarán a la cuenca del río Paraná que es la incluye al territorio santafesino”, señaló el funcionario.

Desde provincia se realiza un monitoreo constante de la situación, que se irá informando en virtud de su desarrollo.