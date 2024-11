La lupa puesta en el mercado: ¿cuáles son los tres factores que presionan a los granos?

Durante el informe de la última semana de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el académico destacó un mercado de soja muy pesado, con el maíz mixto y el trigo logrando despegarse. Esta semana, la fuerte revaluación del dólar y el clima sudamericano que viene bien ejercen presión sobre los precios.

Para dar un poco de claridad, Romano explica que el dólar “se ha fortalecido desde un nivel de 100 en el dólar index a más de 107, siendo un nivel que no vemos desde 2022. Si bien la reserva federal viene bajando tasas, el triunfo de Donald Trump y la inestabilidad en el mundo están generando este fenómeno”.

“A la vez, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania le dio al trigo una razón para despegarse, y, por otro lado, el petróleo tuvo una escalada atado el conflicto que contrarrestó el efecto negativo de un dólar más firme”, profundiza Romano.

En Argentina la cosecha de trigo avanzó 12 puntos a casi 30%. El ritmo ahora es mayor al del año pasado a la misma fecha en 3 puntos. La demora en las lluvias de primavera en el centro de Argentina no habría tenido el impacto temido en los rindes de trigo, que están siendo reportados por encima de lo esperado. “El temor de una cosecha inferior a 18 mill.tt. se despeja y volvemos a pensar en el rango 19 a 20 mill.tt”, comenta Romano.

La cosecha de trigo avanza con un flujo de mercadería a puerto. “Las ventas de productores que venía atrasada, se activó. El problema es que se vieron pasar precios muy buenos sin tomar posición (superiores a 230 USD/tt) y ahora se convalidan cotizaciones por debajo de los 200. Los valores más bajos que ahora convalidan los productores, con expectativa de que Rusia modere sus exportaciones, permiten a los compradores cerrar negocios de exportación. Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) se dinamizaron, y los embarques van subiendo”, enumera el especialista.

Soja y maíz

“La siembra de soja en Argentina supera el 38%, con 16 puntos de avance en la última semana, que empalma con el ritmo histórico. Buena humedad y pronósticos de lluvia marcan una buena expectativa productiva”, indica.

Romano detalla también que un interés puntual de compradores empujó el precio del maíz a la suba, y una duda sobre el área en nuestro país generó precios interesantes para la cosecha nueva que, según recomienda, “deberían ser aprovechados (185 abril / 180 julio)”.

La siembra de maíz en Argentina prácticamente no avanzó en la última semana, “al estar ya cerrada en gran parte del país la ventana de siembra temprana, y todavía no abrirse la de tardía”, explica y agrega: “Una gran pregunta es qué pasará con el área de maíz tardío. ¿Lo que no se sembró de temprano pasará a tardío? Hace un mes, la respuesta a esto era un rotundo no, pero menor presencia de insectos está relativizando la respuesta”.