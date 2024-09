Las exportaciones agroindustriales siguen aportando más dólares que el año pasado

De acuerdo al Monitor de Exportaciones del Consejo Agroindustrial Argentino, el sector agroindustrial exportó 8% más que en igual período del 2023.

En total exportó u$s 3.693 millones, es decir u$s 286 millones más que agosto de 2023. En el año 2024, el aumento acumulado respecto a enero-agosto de 2023 es de u$s 5.231 millones, lo que representa un incremento del 20%.

Los Complejos con mayor crecimiento relativo fueron: Algodonero, Trigo, Sucroalcoholero.

Los complejos Soja, Trigo y Maíz fueron los de mayor contribución al Crecimiento interanual; y Cebada, Legumbres y Manisero los que más amortiguaron dicho incremento

El Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) retrocedió 1% con respecto al mes anterior, aunque el promedio ene-ago de 2024 se ubica 4% por encima de 2023