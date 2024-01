Los campos se revalorizan: ¿cuánto cuesta hoy una hectárea en la Zona Núcleo?

Después de un 2023 convulsionado y signado por varios factores, tanto climáticos como políticos, el mercado inmobiliario rural ve algo de luz al final del túnel. Con un nuevo Gobierno, que pretende brindar seguridad jurídica y reglas claras para el sector privado, la actividad comienza a mostrar leves signos de recuperación.

Según los expertos consultados por Ecos365, durante enero hubo varias consultas y recorridas por campos que venían muy relegados en el interés por parte de inversores. "Hay respuestas a las campañas de ofrecimientos de campos, con perfiles serios, genuinos y eso hacen que en la medida que se vaya consolidando el rumbo, es de esperar que el mercado se dinamice más en operaciones concretadas", confió una fuente.

Incluso, en este camino de recuperación, puede darse también una actualización de valores, empezando por los campos agrícolas de primera calidad. "Algo ya se está viendo porque en la zona núcleo, donde la hectárea llegó a tocar un piso de u$s 12.500 hace dos años, hoy ya se está hablando de u$s 15.000, con ganas de ir pidiendo u$s 16.000, con poco margen para negociar", explicaron a este medio, empresarios del sector. Es decir, esa tensión a la recuperación está latente.

Cabe destacar que desde la Cámara Argentina de Inmobiliaria Rural (CAIR) reconocieron que hay mejores expectativas para este 2024, pensando en la actividad, a partir del acompañamiento del clima, la cosecha que se espera y también, de la "libertad" a la hora de negociar.