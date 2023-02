Para las rurales santafesinas, el paquete de medidas por la sequía "es insignificante"

Luego de la reunión mantenida por la Mesa de Enlace con el Ministro de Economía de la Nación, CARSFE manifestó su preocupación ante la "muy pobre propuesta de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional "para afrontar las consecuencias de la sequía.

"El paquete presentado, en términos económicos, es insignificante frente a las pérdidas en la producción, ya que representan sólo el 2,5% de lo que el agro dejará de producir durante el corriente año; y lejos están también del volumen de lo que el agro aporta anualmente a la economía del país", indicaron las rurales santafesinas mediante un comunicado.

Y remarcaron: "muchos de los anuncios son cuestiones operativas previstas en la Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional que la Mesa de Enlace de Santa Fe había solicitado por nota en noviembre de 2022 al Gobernador Perotti para que gestione. Y la respuesta llega recién 3 meses después"

La dirigencia ruralista consideró que "no hay una interpretación de las expectativas ni de las necesidades que tienen los productores, ni del sector en su conjunto". Y agregó: "no son las medidas extraordinarias que hemos pedido para esta circunstancia en particular y para el largo plazo en general, las que deben comprender a todo el sistema"

Por eso, instaron a las autoridades a que realmente se dispongan a acompañar al sector productivo a superar las dificultades actuales y recomponer su capacidad de hacer. "Las consecuencias de no hacerlo pueden ser de gravedad para el futuro de la Nación", concluyeron.