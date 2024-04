Pullaro: "somos esa gente que no fuga, que no se lleva la plata de la provincia"

En el remate del primer lote de soja, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió el rol de la provincia y destacó la capacidad productiva a la hora de generar riqueza. Al mismo tiempo, tiró "palos" al Gobierno nacional por la falta de federalismo a la hora de distribuir los recursos.

"Nosotros hacemos inmensos aportes al fisco nacional y nada de eso vuelve a nuestras provincias productivas. Santa Fe le aporta a Nación más de tres veces de lo que vuelve. Somos solidarios y una provincia que constituyó el federalimo a nivel nacional, con el brigadier Estanislao López", enfatizó. Y agregó: "han pasado los gobiernos y no se ha tenido en cuenta en la agenda nacional al interior productivo".

Para el mandatario, recientemente designado presidente Pro Tempore de la Región Centro, los recursos que se necesitan y piden están destinados a desarrollar al interior productivo. "Hablamos de rutas para sacar la producción, de recursos para extender nuestra red energética y la red de gas, todo en pos de reducir costos y ser más productivos", remarcó. En ese sentido, sentenció: "Queremos que nos permitan trabajar y para eso debemos discutir el modelo productivo de Argentina".

También dedicó un fragmento de sus discurso a quienes "arrancan temprano y terminan tarde", ponderando la cultura de trabajo que ostenta la provincia. "Somos esa gente que no fuga, que no se lleva la plata de la provincia. No queremos que nos regalen nada, solo queremos trabajar y generar trabajo". Y concluyó: "vamos a generar crecimiento económico si nos miran un poco más del Gobierno nacional".