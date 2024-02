Pensando en el otoño: dicen "El Niño" comenzará a debilitarse, pero estará presente

Desde mediados de enero, el verano sorprendió con la falta de lluvias y una persistente ola de calor que batió gran cantidad de récords. Hasta ese momento, la temporada estival venía muy tranquila en cuanto a temperaturas y lluvias, que eran bastante frecuentes, por lo que esta nueva situación generó preocupación en el sector agropecuario.

Tendencia trimestral

Como todos los meses, el Servicio Meteorológico Nacional compartió la nueva actualización del Pronóstico Climático Trimestral, en el cual se muestran las tendencias de temperaturas y precipitaciones para los próximos tres meses . Este tipo de pronóstico expresa las condiciones medias que tienen mayor probabilidad de ocurrir en los próximos 90 días.

Para este producto se considera que el comportamiento de las variables (lluvia y temperatura) pueden tener 3 categorías posibles: inferior a lo normal, normal y superior a lo normal. Sin factores que modifican la circulación atmosférica, cada una de estas categorías tiene la misma probabilidad de ocurrencia (33.3%). Pero cuando actúan forzantes atmosféricos, la ocurrencia de alguna de esas categorías se hace más o menos probable.

Precipitaciones

El pronóstico climático de precipitación concluye que es probable que el trimestre sea más seco de lo normal en las provincias del noroeste y también en el oeste y sur de Patagonia.

Todo el Litoral y Córdoba seguirá con condiciones húmedas, y se espera que durante este trimestre las lluvias sean de normales a superiores a las normales.

Sobre Buenos Aires, La Pampa y Cuyo la señal de cada categoría es similar, por lo que cualquiera de ellas puede ocurrir. Y en el resto del país, se esperan condiciones normales para la época del año.

Temperaturas

A medida que se acerca el otoño, la tendencia de temperatura comienza a cambiar. Para el trimestre se esperan condiciones cálidas para la época en las provincias del NOA y en el sur argentino, mientras que el resto de Patagonia, Cuyo, Córdoba y el Litoral tendrán unos meses con valores entre normal a superiores a las normales.

La Pampa y Buenos Aires se mantendrán con condiciones de temperaturas típicas de la época.

El pronóstico climático trimestral es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisión a mediano y largo plazo, pero no brinda detalles sobre las condiciones meteorológicas de un día determinado ni contempla singularidades, como olas de calor o frío, lluvias intensas o tormentas severas, por lo que debe complementarse con los pronósticos diarios y alertas.

El Niño o La Niña

El Niño se encuentra en su fase más madura, aunque hay que destacar que este evento en particular no ha sido muy intenso. Aunque el componente oceánico de El Niño ha sido bastante fuerte este año, la atmósfera no está fuertemente conectada con el océano.

Esta falta de respuesta de la atmósfera, quizás haya tenido que ver con que el mes pasado las condiciones fueron muy secas. Los fenómenos de escala sinóptica, como el intenso anticiclón que favoreció la ausencia de frentes fríos, condicionaron mucho más el clima de la región.

Si se observa lo que puede pasar más adelante, todos los modelos apuntan que El Niño comenzará a debilitarse durante este otoño, pero aún estará presente. Esto es importante, ya que sabemos que durante esa estación, la señal de El Niño se vuelve más intensa en Argentina y favorece nuevamente las precipitaciones en la región del Litoral.