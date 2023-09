Todo mal para los lácteos: las exportaciones caen y las divisas se reducen

Las exportaciones de productos lácteos en el período enero-julio de 2023 cayeron 17,5%, 18,0% y 25,9% en volumen de productos, en monto total en dólares y litros de leche equivalentes, respectivamente y comparadas con el año 2022.

Con respecto a los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de agosto de 2023, la publicación es provisoria con información de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM)

Distribución de exportaciones

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-agosto de 2023:

37,9% para leche en polvo;

29,9% para los quesos en sus diferentes pastas;

19,8% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

12,4% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de +2,1% en volumen y de -3,0% en valor (ago/23 vs. jul/23). La variación interanual fue de -17,8% en volumen y -27,8% en valor (ago/23 vs. ago/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la caída en volúmenes y en precios.

Variación por rubro

Variación por rubro de productos en función al volumen para enero-agosto 2023:

_ Leches en Polvo -36,8%

_ Quesos +0,7%

Resto de productos -2,1%

Confidenciales +25,4%

En litros de leche equivalentes, las exportaciones cayeron el 24,9% y representaron el 19,5% de la producción total.

Precio promedio

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.945 para enero-agosto de 2023, lo que implicó una caída del 2,2% respecto a igual período de 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.991/ton., un 3,4% por debajo del año anterior. Por otra parte el precio promedio logrado en agosto de 2023 medido en pesos, fue 109,3% superior al precio promedio logrado en agosto de 2022, como referencia en igual período el IPC creció 124,4%, el dólar mayorista el 138,1% y el precio SIGLeA el 110,1% .

En el último año, producto de los bajos precios internacionales sobre todo de la LPE y el fuerte retraso cambiario, se produjo un cambio importante en la estructura de destino, fundamentalmente entre Argelia y Brasil. Por una parte, el Arancel Externo Común favorece la colocación en Brasil y por otra, los bajos precios y la mayor presencia de Nueva Zelanda, por la reducción de importaciones de China, hacen que disminuyan las exportaciones a Argelia.