Nueva marca propia y expansión más allá de Rosario: los planes de una cadena de supermercados local de peso

La Gallega se encuentra en una fase de renovación y expansión ambiciosa, con un plan estratégico a cinco años respaldados por inversiones sustanciales. La empresa familiar está decidida a seguir siendo una fuerza líder en el mercado de supermercados en Rosario y más allá, buscando adaptarse a las demandas del consumidor y modernizando su oferta de productos y servicios.

Aún en un contexto de contracción del consumo, Damián Brocca, que se incorporó como gerente general de La Gallega hace ocho meses para conducir este ambicioso plan estratégico, explicó durante una entrevista con Ecos365 que la empresa realizó "un exhaustivo diagnóstico interno y externo de la empresa, y a partir de ahí armamos un plan estratégico basado en cuatro pilares fundamentales". Estos pilares incluyen una mejora integral en la estructura operativa, cambios significativos para apuntalar al personal, un enfoque renovado en el liderazgo y una conexión más estrecha con los clientes.

Brocca detalló que se asignó un presupuesto para respaldar estos pilares, incluyendo iniciativas como el desarrollo de marcas propias, el fortalecimiento de marcas existentes, y la implementación de plataformas de comercio electrónico. Además, señaló que la transición a un nuevo sistema informático facilitará el crecimiento y la expansión planificada, tanto dentro como fuera de Rosario.

La expansión regional

En cuanto a la expansión fuera de Rosario, Brocca enfatizó la importancia de contar con una infraestructura logística y de gestión sólida. "Nuestra expansión no se limita a Rosario sino crecer con más locales en la región y fuera de la provincia de Santa Fe", aseguró.

"Nuestro objetivo es actualizar y mejorar la experiencia del cliente en todos los formatos actuales y futuros de La Gallega", dijo.

"La esencia de La Gallega seguirá estando presente en nuestros formatos de cercanía", afirmó Brocca. "Estamos comprometidos no solo a mejorar nuestras tiendas actuales, sino también a mejorar la experiencia del cliente en general", agregó, que incluye un más profundo análisis y respuesta más rápida también a los reclamos de los compradores. Por eso actualmente todas las cajas registradoras incluyen un código QR para que el cliente pueda opinar sobre su experiencia de compra.

Desarrollo de la marca propia

Brocca también compartió detalles sobre la nueva marca de carnes. Se llama "Estancia Retiro", dijo, y agregó que se lanza como parte de esta estrategia de marcas propias.

- La Gallega es conocida por su pan. ¿Tienen una idea de profundizar esa idea de marca en lo que es planificación?

- Sí, totalmente. Es conocida por su pan y pero no es tan conocida por la cantidad de productos asociados a lo que es la planta de alimentos que tenemos ,y eso es porque nos falta una marca asociada. Nosotros tenemos no solo la parte de budines, alfajores, confituras, tortas, tenemos casi cien ítems de productos. Hoy nosotros vamos a tener una marca propia de lo que es panificado, incluso hasta no solo para abastecer acá, sino para mercado fuera de La Gallega.

Fábrica de alimentos

Respecto a la inversión en la planta de alimentos, Brocca adelantó que se están realizando mejoras significativas en los procesos de producción y calidad.

"Estamos invirtiendo en maquinaria nueva y talento especializado para asegurar la excelencia en nuestros productos alimenticios", aseguró.

Comercio digital

"De ahí surge la necesidad de trabajar en marcas propias, potenciar las marcas que ya están instaladas en el rosarino, una marca propia en lo que es carnes, plataformas nuevas de eCommerce", adelantó. "Estamos en un proceso de cambio de un sistema informático que pueda apalancar, todo el crecimiento, y ya planificando la apertura de nuevas sucursales. Sin dejar de mejorar todo lo que suceda en todos nuestros salones y darle una mejor experiencia al cliente actual", agregó.

- Pasaron de ser una empresa que en el mercado de hablaba que podría venderse a una empresa que sorprende por sus inversiones.

- Es una empresa familiar que sigue siendo de la familia, y están absolutamente decididos a seguir invirtiendo en Rosario y expandirse.

- Dentro del esquema de inversiones también implica nuevos desembolsos en equipamiento y desarrollo de la planta de alimentos?

- Total, sí.Es una unidad aparte. Es una planta donde hoy abastece a las sucursales. Pero tenemos terreno para poder expandirla. Incluso, estamos adquiriendo maquinaria nueva para poder mejorar todos los procesos actuales. Hemos incorporado ingenieros en alimentos para mejorar los procesos también de calidad. Sí estamos apostando mucho en ese proceso de producción.

- La renovación del local de Circunvalación y Córdoba entonces es el punto de partida de este plan estratégico.

- Es un nuevo comienzo. Es modernizar una sucursal con una nueva estética y ese será el camino para ir renovando las próximas sucursales en los próximos años, incluso también de cara a la expansión regional. Los procesos estratégicos son son de cinco años. Esto llevará mucho más de cinco años, porque son 13 sucursales donde tenemos que hacer un restyling, cambio de equipos, cambio de estructuras. Solo el cinco año es la primera etapa de un proceso, por lo menos de reacomodamiento de los procesos internos. Las nuevas aperturas de las nuevas sucursales tendrán que ver con el contexto país, obviamente.