Zona Núcleo: señales positivas para el trigo, pero muchas dudas en campos alquilados

La segunda encuesta realizada por los expertos de la Bolsa de Comercio de Rosario sigue presentado grandes diferencias de intencionalidades: va de -20% a +20%, aunque la mayor cantidad de datos empieza a estar entre sembrar igual o un 10% más de trigo.

De todas maneras, si bien el conjunto de los datos arroja una suba de área de un 5% para toda la región, hay señales más positivas que negativas que hacen pensar que el trigo aún tiene más margen para crecer en área esta campaña.

Señales positivas

1) Subió el trigo: en esta semana hay una importante mejora en los márgenes que detallamos en el estudio actualizado al 16 de mayo. Esto ha sido clave.

2) Spiroplasma: aseguran que “el trigo es la forma más segura de mantener gramíneas en las rotaciones”, tras el temor que ha desatado el impacto de la chicharrita en la región.

3) Financiación: se genera un ingreso de capital a mitad de campaña y se diversifican los riesgos. Además, la necesidad financiera es un factor que tracciona, habrá que ver bien que posibilidades hay de financierse para hacer trigo. Si son favorables, va a sumar más hectáreas

4) La soja se encareció: “Hacer soja de primera en campo alquilado es caro”, dicen en algunas regiones, comparando con los márgenes del doble cultivo.

Factores negativos

Todos coinciden en señalar los números que deja el trigo en alquiler.

"Los márgenes en campo alquilado siguen siendo bajos para el cultivo. Según cómo se renueven los alquileres va a impactar en la siembra. Aparte, como no se terminó con la cosecha, entre los aumentos de fletes, secado, áreas que no puedan cosecharse y la incertidumbre de cuanto rendirá el maíz tardío (por la chicharrita) forman un costo oculto que el productor necesita saber para entender cuanto poder de negociación le deja esta campaña. Hasta que no se termine de cosechar, esto no será posible saber", indicaron expertos.

Por eso, el atraso en la cosecha demora los tiempos para decidir y planificar. Y, en varias zonas, la siembra de trigo pierde potencial si se atrasa.

En cuanto al factor miedo a “La Niña”, destacan en Marcos Juárez y en los alrededores de Rosario, que no solo se teme por la falta de agua en octubre, porque se da el momento crítico en que se define el rinde triguero, sino por el posible fracaso de soja de segunda al comenzar su ciclo con el perfil vacío por el trigo.