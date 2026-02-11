El campo argentino copa las góndolas del mundo: dólares, mercados y liderazgos

Argentina exportó en 2025 un total de USD 87.076 millones, de los cuales USD 52.900 millones correspondieron a las cadenas agroindustriales. Es decir, 6 de cada 10 dólares que ingresaron al país provinieron del agro, según el último Monitor de Exportaciones Agroindustriales elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

El informe revela que los productos agroindustriales argentinos llegan a más de 143 países, lo que equivale al 75% del mundo.

“Si analizamos nuestro rol en los mercados globales, vemos que somos los primeros vendedores de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón. Estamos segundos con harina de soja y yerba mate y completamos el podio con el maíz”, destacó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Cómo se compone el ingreso de divisas

Del total exportado por la agroindustria en 2025: 69% proviene de los granos; 14% de las economías regionales; 9% de las carnes; 3% de los lácteos; 5% de otros complejos

Además, la balanza comercial argentina cerró el año con un superávit de USD 11.285 millones, donde la agroindustria fue el sector con mayor saldo positivo: USD 42.196 millones, muy por encima de energía (USD 6.663 millones) y minería (USD 3.845 millones).

Las exportaciones agroindustriales crecieron 9,4% respecto a 2024, y 13 de los 20 complejos analizados aumentaron sus ventas tanto en dólares como en toneladas.

Podio mundial y liderazgo global

Argentina ocupa posiciones estratégicas en el comercio global:

* Primer exportador mundial de aceite de soja, maní y aceite y jugo de limón.

* Segundo exportador de harina de soja y yerba mate.

* Tercer exportador mundial de maíz.

El complejo soja representa el 41% de las exportaciones agroindustriales, seguido por maíz (13%) y carne vacuna (9%). En el caso de la carne bovina, Argentina exporta el 27% de su producción, mientras que el 73% se destina al consumo interno. La carne argentina está presente en más de 60 países, con China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos como principales destinos.

Diversidad regional y concentración exportadora

El informe analiza 20 complejos agroindustriales con 10 indicadores y más de 200 datos. La diversidad productiva es uno de los ejes centrales:

* Región Pampeana: granos, carnes y lácteos (98% de sus exportaciones agro).

* NEA y NOA: economías regionales como limón, yerba, té, legumbres y forestal.

* Cuyo: la uva representa el 59% de sus exportaciones agro.

* Patagonia: peras, manzanas y pesca explican el 99% del total regional.

En promedio, el 51% de lo producido por los complejos se exporta, mientras que el 49% queda en el mercado interno. Además, el 64% de las ventas externas se concentra en los cinco principales destinos de cada complejo.