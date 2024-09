El dominio de bitcoin alcanza máximos históricos: ¿vuelve el mercado cripto a su rally alcista?

El dominio de bitcoin ha alcanzado un nuevo hito, superando el 57,68% por primera vez en cinco años, lo que refuerza el rol de la criptomoneda como líder indiscutido en el mercado. Este avance llega acompañado de una serie de indicadores clave que están siendo observados por analistas e inversores, quienes buscan señales de una potencial tendencia alcista prolongada.

En momentos en los que el precio de bitcoin ronda los US$ 60.000, el dominio creciente sugiere que la criptomoneda está recuperando terreno frente a otras alternativas, como altcoins, y consolidando su lugar como activo principal en el ecosistema cripto. De hecho, este nivel de dominio no se alcanzaba desde abril de 2019, cuando se desencadenó una tendencia alcista que llevó el dominio de bitcoin a subir hasta un 71%.

Uno de los indicadores que refuerza el optimismo del mercado es el MVRV (Market Value to Realized Value), el cual sugiere que podría haber una oportunidad de compra para aquellos inversores que confían en un repunte futuro. A su vez, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) de bitcoin se sitúa en 51, un valor que indica un mercado neutral y sin presiones extremas ni de compra ni de venta, lo que es interpretado como una señal de estabilidad en el corto plazo.

En cuanto a las Bandas de Bollinger, estas señalan que el precio de bitcoin se encuentra cerca de la banda superior, lo que suele ser un indicativo de volatilidad al alza. Si el precio de la criptomoneda logra romper el umbral de los US$ 60.000 con un volumen de operaciones significativo, esto podría desatar un nuevo rally alcista, expandiendo aún más su dominio dentro del mercado global de criptomonedas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El informe de CryptoQuant muestra que las reservas de bitcoin en exchanges se mantienen en 2.585 millones de BTC, lo que podría sugerir una presión de venta a corto plazo. Aun así, a lo largo de la semana se ha registrado una tendencia de salida de estos activos hacia almacenamiento en frío, un movimiento que los inversores suelen realizar cuando tienen confianza a largo plazo en la apreciación del precio de la criptomoneda.

Otro aspecto relevante es el crecimiento de la actividad en la red. Las direcciones activas superaron los 8,4 millones, mientras que el recuento de transacciones diarias alcanzó las 515.260, reflejando una mayor utilización de la infraestructura de bitcoin. Estos datos no solo consolidan la relevancia de la red, sino que además demuestran un aumento en los fundamentos que han llevado al dominio de bitcoin a romper un récord que llevaba cinco años sin alcanzarse.

En definitiva, el contexto actual del mercado muestra que bitcoin se encuentra probablemente en un punto de inflexión. Con sólidos fundamentos en cadena, una alta actividad de la red y un creciente dominio, los inversores estarán atentos a la evolución de su precio y a posibles señales de un nuevo ciclo alcista que, de materializarse, podría llevar a bitcoin a niveles históricos.