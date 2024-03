Resumen Cripto: Si no regulamos, hay tabla

En las últimas semanas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto su mirada en Argentina, solicitando a la administración de Javier Milei que acelere la regulación de las billeteras cripto para cumplir con las normas antilavado a nivel mundial. Esta situación ha colocado al presidente Milei entre la espada y la pared, ya que su postura a favor de la desregulación se ve desafiada por la presión internacional.

El ultimátum del GAFI

La visita del GAFI no es solo un mero trámite, ya que han dejado claro que esperan una rápida resolución por parte del gobierno argentino. Si no se implementa una regulación que cumpla con las normas antilavado, el país podría ingresar en la "lista gris" de naciones no cooperativas a nivel internacional. La atención principal del GAFI se centra en la creación de un registro de proveedores de servicios de activos virtuales.

Para concretar esta regulación, existen dos caminos. Por un lado, se podría llevar a cabo una reforma en el código penal, específicamente en la prevención del lavado de activos, que ya ha sido aprobada por diputados desde el año pasado. Sin embargo, las complicaciones post-caída de la ley ómnibus hacen que esta opción sea menos viable. La alternativa más rápida sería que el presidente Milei firme un decreto que adopte el contenido del proyecto ya redactado y listo para su implementación.

Responsabilidad de la CNV

En caso de que se cree el mencionado registro, la responsabilidad de las directivas regulatorias recaerá en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Tanto por ley como por decreto, la CNV supervisará, regulará, inspeccionará, fiscalizará y aplicará sanciones a las empresas que integren o deseen integrar el registro.

En resumen, la CNV se convertirá en la entidad encargada de controlar todos los aspectos relacionados con las criptomonedas en Argentina. Esta medida es significativa considerando que actualmente existen alrededor de 10 millones de cuentas cripto activas en el país, según un informe de Lemon.

El riesgo de la "Lista Gris"

La implementación de estas medidas debe ser inmediata, ya que el GAFI no está dispuesto a esperar más allá de fin de mes. No cumplir con estas normativas significaría ingresar en la "lista gris" del organismo, con consecuencias potencialmente graves para el país. El GAFI insiste en que los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados, tengan licencia o registro, y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo para gestionar y mitigar los riesgos asociados a los activos virtuales.

Las próximas dos semanas serán decisivas, ya que cualquier decisión tomada por el presidente Milei tendrá repercusiones significativas. La presión internacional, la necesidad de cumplir con las normativas antilavado y la importancia de mantener al país fuera de la "lista gris" hacen que la regulación de las criptomonedas en Argentina sea un tema crítico en este momento.

Sucesos destacados del ecosistema Cripto

1. Semana Impresionante para Bitcoin: La semana pasada fue excepcional para Bitcoin, alcanzando un nuevo máximo histórico de USD 70,000. Este logro se da en un contexto donde el 4% de todos los bitcoins existentes están en posesión de los ETFs, generando interés en Estados Unidos.

2. Integración de Revolut con MetaMask: La fintech británica Revolut ha integrado MetaMask, permitiendo a sus usuarios realizar compras directas de criptomonedas de manera más sencilla.

3. Logro de USDT y Novedades de Tether: USDT ha alcanzado una capitalización de mercado de USD 100,000 millones, según informó CoinGecko. Además, Tether, la emisora de USDT, ha lanzado una herramienta que facilita la migración de sus stablecoins entre distintas blockchains.

4. Retraso en los ETF de Ethereum: Las decisiones sobre los ETF de Ethereum de BlackRock y Fidelity se han retrasado según la SEC, sin una fecha establecida.

Desarrollos Cripto en diferentes países

1. Brasil: Utilización de Drex por el Banco Caixa Econômica Federal. El banco Caixa Econômica Federal planea utilizar Drex para subsidiar programas relacionados con el plan Bolsa Família, uno de los mayores programas de distribución de ingresos en el continente.

2. India: Uso de Cinco Blockchains Propias. El Estado indio utiliza cinco blockchains propias para alojar alrededor de 8 millones de documentos.

3. Estados Unidos: Debate en el Senado de Arizona sobre ETF de Bitcoin. El Senado de Arizona está debatiendo un proyecto que considera la exposición de las carteras de jubilaciones a los ETF de bitcoin.

4. Interés de BlackRock en ETF de Bitcoin. BlackRock tiene interés en comprar ETF de bitcoin para su fondo de asignación global.

5. Deutsche Boerse y Plataforma de Comercio Cripto. Deutsche Boerse, el operador de la bolsa más grande de Alemania, ha habilitado una plataforma de comercio cripto para clientes institucionales.