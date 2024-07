Aceiteros advierten: "no vamos a fortalecer la unidad si no hacemos medidas de fuerza"

Desde la ciudad de San Lorenzo, más de 250 delegados aceiteros de todo el país, protagonizan el Primer Plenario Nacional de Delegadas y Delegados Aceiteros. El punto central parte por definir un plan de acción frente a la embestida del presidente Javier Milei.

Según el sitio Mundo Gremial, los representantes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) analizan la coyuntura nacional y definen cómo van a "defender lo conquistado" ante un Gobierno liberal.

«Lo que nos une es defender los derechos de los trabajadores. Y este congreso es para charlar entre nosotros porque planificaron el genocidio de la clase trabajadora, que es una palabra que nos trae los peores recuerdos», dijo el secretario general del SOEA, Daniel Succi, para dar inicio inició al cónclave.

Desde el Cordón Industrial del gran Rosario, donde se genera el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras, remarcó: «Nos ha costado mucho trabajo defender las condiciones de trabajo que tenemos, los salarios que tenemos».

A su turno, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, llamó a "fortalecer esta unidad y no vamos a poder fortalecerla si no hacemos medidas de fuerza, si no salimos a luchar no solamente contra las empresas sino contra un gobierno que está minado de patrones".

Entre las figuras que participan del evento, se encuentran el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario, Marco Pozzi; el secretario gremial del SOEA San Lorenzo, Martin Morales; el tesorero de la Federación Aceitera, Eduardo Labra; y el secretario adjunto del SOEA San Lorenzo, Hugo López.