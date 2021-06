Altas y bajas: expectativas económicas, commodities y tarifas

Argentina demorará seis años en recuperar los niveles prepandémicos. Campañas de soja, maíz y trigo traen estabilidad al país. Aumento de la tarifa del gas y la paz interna dentro del gobierno nacional sellada con un encuentro entre Guzmán y Kicillof. Ayuda económica para los sectores afectados por las restricciones sanitarias y los problemas con el monotributo.



Argentina demorará más en recuperarse

La Argentina tardará más de seis años en volver a los niveles prepandémicos según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país será el que más demorará en recuperarse de todos los miembros del G20. Para este año establecieron un crecimiento del 6,1% y para el 2022 un 1,8%, sin embargo, son valores que siguen por debajo de los registrados antes de la pandemia. Las proyecciones se asemejan a ya publicadas por otros organismos internacionales.

Uno de los factores claves para el avance tiene que ver con los programas de vacunación. Con menos cantidad de dosis aplicadas, el riesgo de nuevos contagios permanece, y la posibilidad de mayores restricciones hace que se atrase el repunte económico.

Según sus previsiones mundiales, para finales del 2021 se recuperará el crecimiento que había antes de la crisis sanitaria. En general, todos los países pertenecientes al G20 saldrán del riesgo este año. Para el 2022, la OCDE prevé un crecimiento mundial de 3,7%.

Se esperan niveles históricos de liquidación

Como contrapartida, los precios del maíz, soja y trigo que no se veían hace casi una década, a pesar de que las cantidades exportadas cayeron. Esto brinda estabilidad cambiaria a la Argentina ya que se esperan niveles históricos de liquidación de divisas. Con un contexto global de bajas tasas de interés y una alta demanda por parte de China se explica el aumento de precios en los mercados de commodities agrícolas. Pero los fondos de inversión se comenzron a preguntar, y algo de esto vio en los mercados de commodities estos días -junto con la devaluación del dólar- si los precios llegaron a sus máximos.

Las perspectivas de clima seco para este invierno en la Argentina pueden ser uno de argumentos para el sostenimiento de precios para el trigo.

Otro tema clave es si se reabrirán o no las exportaciones de la carne vacuna como otro flujo importante para el ingreso de divisas. Para Santa Fe se trata de un negocio de $1.000 de dólares que están en riesgo. El gobierno sigue con su postura y hasta no garantizar el abastecimiento interno a precios razonables no se abrirán. Los frigoríficos y las regiones en que están ubicados comienzan a sentir el impacto y temen por los puestos de trabajo: Venado Tuerto, Casilda, Rafaela, entre otros.

Ayudas económicas que no alcanzan

El formulario de solicitud de la Asistencia Económica de Emergencia para sector gastronómico está disponible desde el pasado miércoles según informó el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios. Para alivianar la carga de este sector, este plan brinda el pago de 10 mil pesos a cada trabajador como parte del salario por tres meses.

Por su parte, el Concejo ratificó el plan de Pablo Javkin de condonar algunas de las deudas que mantienen con la Municipalidad los sectores más afectados por las restricciones.

Pero dentro del sector gastronómico hay algunos empresarios están que trinan. La interna dentro de la Asociación empresaria hotelero gastronómica y afines Rosario (Aehgar) está full por distintos conflictos y negocios. Coinciden en que no pueden pagar los impuestos y servicios.

Came dice que con los Repro no alcanzan. El gobierno se desdijo y por ahora no habrá otro IFE. La Unión Industrial Argentina (UIA) se dedicó esta semana más a su interna -están mejor que los comerciantes- y en el armado de una nueva conducción que estará encabezada por Funes de Rioja, un dirigente que llevará a la voz de la entidad a ser más combativa frente al gobierno nacional que la conducción de Acevedo.

Aumenta la tarifa del gas

El gobierno estableció un aumento del 6% de la tarifa de gas para usuarios residenciales y un 4% para las pymes. El miércoles pasado lo informó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se trata del primer aumento desde junio del 2019. Este mes entrará en vigencia y se podría mantener por un plazo de hasta dos años.

En este marco se reunieron Martín Guzmán y Axel Kicillof, para aliviar tensiones luego de la discusión de las tarifas con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Ambos comparten la necesidad de impulsar una política activa y presente por parte del Estado y abordar los problemas estructurales de la Provincia de Buenos Aires. Así compartía el Ministro de Economía en su cuenta de Twitter personal.

Sin embargo, este viernes saltó la bronca de cientos de miles de monotributistas -se habla que afecta a 4 millones de contribuyentes- que se encontraron que ahora -pese a pagar el impuesto todos los meses deben retroactivo el aumento dispuesto junto con las nuevas tablas para el régimen simplificado. La Afip salió el viernes por la tarde una "promo" de que se podrán pagar en 20 cuotas esa "nueva deuda".

En el caso de las empresas, el Senado aprobó la ley para modificar el impuesto a las Ganancias para las sociedades, que signficará el incremento del tributo para un grupo de empresas y la rebaja para otras. Pero en el balance, el Estado nacional mejorará sus ingresos aún con la devolución en cuotas de Ganancias para los contribuyentes de la 4° categoría.