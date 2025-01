Aprueban nuevas oportunidades de inversiones con CEDEARS: detalles y condiciones

En el marco de las posibilidades habilitadas por la RG N° 1030, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó la creación de 13 (trece) nuevos Programas de CEDEARs, representativos de EXCHANGE TRADE FUNDS (“ETFs”), cuyo subyacente son índices que cotizan en el exterior, ampliando en consecuencia las alternativas de inversión en estos instrumentos.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, afirmó que “seguimos trabajando en la innovación y el incremento de las oportunidades de inversión para el público a través de programas de CEDEARs de ETFs, reglamentados por la RG N°1030” y destacó que “vamos a seguir presentando estas alternativas, con el objetivo de impulsar el desarrollo del mercado de capitales en Argentina y de estar a la altura de los estándares de los mercados internacionales más desarrollados”.

Los nuevos Programas de CEDEARs, permitirán a los inversores acceder a índices en diversos sectores de la economía tales como biotecnología, real estate, salud y tecnología, entre otros:

1) iShares Core MSCI Europe ETF (Ratio Cedear/Acción: 11/1; Cantidad máxima a emitir: 4.000.000);

2) iShares Nasdaq Biotechnology ETF (Ratio Cedear/Acción: 27/1; Cantidad máxima a emitir: 4.000.000);

3) Vanguard FTSE Developed Markets ETF (Ratio Cedear/Acción: 10/1; Cantidad máxima a emitir: 4.080.000);

4) iShares S&P 500 Value ETF (Ratio Cedear/Acción: 40/1; Cantidad máxima a emitir: 4.000.000);

5) iShares S&P 500 Growth ETF (Ratio Cedear/Acción: 20/1; Cantidad máxima a emitir: 4.030.000);

6) The Communication Services Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 19/1; Cantidad máxima a emitir: 3.900.000);

7) The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 43/1; Cantidad máxima a emitir: 4.010.000);

8) The Materials Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 18/1; Cantidad máxima a emitir: 3.900.000);

9) The Industrial Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 28/1; Cantidad máxima a emitir: 4.040.000);

10) The Technology Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 46/1; Cantidad máxima a emitir: 4.000.000);

11) The Health Care Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 29/1; Cantidad máxima a emitir: 4.050.000);

12) The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 16/1; Cantidad máxima a emitir: 4.000.000);

13) The Real Estate Select Sector SPDR Fund (Ratio Cedear/Acción: 9/1; Cantidad máxima a emitir: 4.150.000).

Los ETFs subyacentes a estos Cedears abarcan diversos sectores de la economía, principalmente (pero no exclusivamente) la estadounidense: por ejemplo, el ETF IEUR sigue el índice compuesto por acciones de mercados desarrollados de la región europea y, otro ejemplo, VEA, sigue el rendimiento del índice FTSE Developed All Cap ex US, que excluye EEUU y se concentra en Europa Occidental y Asia Pacífico.