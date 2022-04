Argenway lanzó etapa comercial de las residencias de Iconcenter: todos los detalles

El pasado miércoles la desarrolladora concretó el lanzamiento oficial de Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario, inaugurando la etapa de reserva de las exclusivas 44 unidades residenciales que tendrán vida en la excepcional torre elíptica. Además, anunció el inicio de las tareas de demolición y preparación del terreno a partir del lunes.

Lisandro Cristiá, CEO y fundador de Argenway, se mostró entusiasmado ante este nuevo hito del desarrollo: “Presentar públicamente el proyecto finalmente aprobado, junto a todos sus protagonistas: Hilton, inversores, autoridades municipales y provinciales, asesores y todo nuestro equipo; y poder iniciar la demolición a partir del lunes, significan dos acontecimientos importantes para la continuidad del emprendimiento".

Y agregó: "Estamos convencidos que el centro financiero rosarino necesita un complejo de usos mixtos de vanguardia como Iconcenter y confiamos que será revolucionario para esta zona de la ciudad”.

Imágenes del evento lanzamiento de Iconcenter.



Una apuesta al centro rosarino

Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario se presentan con un enfoque diferente en una ciudad donde la mayoría de los nuevos desarrollos inmobiliarios tendieron a ubicarse sobre la zona costera, Puerto Norte y Refinería, marcando una apuesta a la revitalización del centro comercial y financiero, que prevé dinamizar el área potenciando el turismo receptivo con público corporativo nacional e internacional.

Ante el inicio de la preparación del terreno del 1° hotel de cadena Hilton de la provincia de Santa Fe, la compañía norteamericana estuvo representada por Facundo Lozada (Gerente de Desarrollo para el Cono Sur) quien expresó: “Queremos impactar positivamente en la comunidad rosarina, generar nuevos puestos de trabajo, atraer inversores a la ciudad, producir a través de nuestros canales de distribución la presencia de huéspedes locales e internacionales, que dinamicen la economía local directa e indirectamente”.

Imágenes de los departamentos de Iconcenter por dentro.



Del encuentro formaron parte autoridades locales y provinciales como Alejandra Mattheus (Subsecretaria de Turismo), Alejandro Grandinetti (Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe), Daniel Costamagna (Ministro de Producción de Santa Fe), Agustina Gonzalez Cid (Secretaria de Planeamiento de Rosario) y los concejales Verónica Irizar y Fabrizio Fiatti.

A la hora de analizar el arribo de Hilton a la ciudad, la Subsecretaria de Turismo Municipal destacó: “Queremos felicitarlos y estamos muy orgullosos de poder escribir juntos un nuevo capítulo en la historia del turismo en nuestra ciudad. Consideramos que los hoteles de cadena son un gran llamador para el turismo corporativo, Hampton es una gran marca, Hilton es un apellido de renombre y para Rosario tener un hotel de este tipo es muy importante”.

El Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, por su parte, remarcó: “Quiero felicitar a todos los que están llevando adelante este proyecto y a los inversores que lo hacen posible, porque luego de una pandemia con la paralización de uno de los sectores más golpeados como fue el turismo, apostar nuevamente al sector y a la provincia marca que no podíamos quedar al margen".

Vista de Iconcenter por fuera.



Daniel Costamagna, en representación provincial, realizó su análisis: “Quiero felicitar a los arquitectos porque, a pesar de que no es mi especialidad, es fenomenal lo que uno vio esta noche, que se haga en esta ciudad y en esta provincia es un honor y sabemos que está condenado al éxito”.

Y agregó una mención al primer desarrollo hotelero de Argenway: “Tuve la oportunidad casual de parar en Hampton by Hilton Bariloche y con total honestidad les digo que es una hermosura”.

Los detalles

Dentro de las novedades presentadas en el evento, el inicio de la comercialización de la torre elíptica residencial, ya se encuentra disponible públicamente, es sin dudas de las más importantes de la noche.

Tendrá un total de 21 pisos e incluirá unidades de 1 a 3 dormitorios, pisos exclusivos coronándose con una piscina infinity panorámica, más otros amenities como quincho con parrillero, vestuarios y gym.

La preventa de las exclusivas 44 residencias inicia en forma limitada con departamentos de un dormitorio en pisos inferiores entre u$s 100.000 y u$s 130.000, unidades de dos dormitorios de 87 m2 en pisos intermedios desde u$s 200.000, tres dormitorios de 111 m2 en pisos altos a partir de u$s 280.000, y pisos exclusivos de 180 m2 en pisos altos a partir de u$s 500.000.

Como el núcleo vertical de ascensores se ubica en sentido oeste, todas las unidades tienen orientación norte, este o sur. Las reservas se concretan con sólo el 5% y los planes de financiamiento en hasta 48 meses.

Imágenes de las habitaciones de Iconcenter por dentro.

