Atención: WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de mayo

WhatsApp es una herramienta de mensajería que está constantemente modificándose para ofrecer mayores estándares de seguridad y privacidad, por lo que se le agregan cada vez más detalles en sus funciones. Si bien esto es una ventaja para muchos usuarios, es una enorme desventaja para los equipos móviles más antiguos, forzándolos a quedar obsoletos.

El mayor problema que tienen estas actualizaciones es que no permiten su uso en versiones anteriores, por los que si el equipo que tiene el usuario no soporta las nuevas versiones, se verá imposibilitado de hacer uso de la aplicación en su totalidad. En este sentido, la empresa WhatsApp ha anunciado cuáles son los equipos que no servirán para su uso.

A continuación el detalle de los equipos afectados de cada compañía, para que no te tomen por sorpresa. Se tratan en su totalidad de dispositivos con sistema operativo Android.

Samsung

Quizá es la compañía más afectada, dejando un tendal de equipos obsoletos:

Galaxy S3 Mini VE.

Galaxy Ace Plus.

Galaxy Core.

Galaxy Note 3 Neo LTE+.

Galaxy Express 2.

Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Galaxy Note 3 N9000.

Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Galaxy S4 mini I9192 Duos.

Galaxy S4 mini I9190.

Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Galaxy S4 zoom.

Galaxy S4 Active.

Galaxy S4 I9505.

Galaxy Mega 6.3.

Galaxy S4 I9500.

Galaxy S4 Duos I9502.

Galaxy Grand Duos.

Galaxy Grand.

Huawei

Ascend G525

G629.

GX1s.

Y625.

Y3.

Ascend Y550.

C199.

Honor 3C 4G.

Ascend P6 S.

Ascend P6.

Xiaomi

Mi2s.

LG

LG Optimus L7.

LG Optimus 4X HD P880.

LG Optimus G Pro.

LG Optimus G.

Sony

Sony Xperia E3.

Sony Xperia Z1

Motorola

Motorola Moto G.

Motorola Moto X.

Lenovo

Lenovo S890.

Lenovo A6600.

Lenovo P70.

Lenovo A858T.