Ausentismo laboral por coronavirus: cómo está afectando a cada rubro en Rosario

En un solo día se registraron más de 100 mil contagios de coronavirus, y los casos no paran de crecer en Rosario y la provincia. La tercera ola llegó con todo en un mes en el que las empresas están con muchas bajas por vacaciones, a lo que ahora deben sumarle un 20% promedio de ausentismo por contagios de los que quedaron presentes.

Lo preocupante es que ese porcentaje de trabajadores infectados se llegó en poco más de una semana, y si bien los especialistas sanitarios consideran que la baja de casos también se dará de manera abrupta, hay mucha incertidumbre sobre cómo serán las próximas semanas hasta que se produzca esa caída. En el mientras tanto, empresarios dan por hecho una merma considerable de la producción.

Ecos365 dialogó con referentes de la construcción, el comercio, la industria y el retail para ver cómo está afectando el coronavirus a cada rubro. A continuación, sus principales impresiones.

Construcción

“Cada día tenemos más contagiados que el anterior, tanto obreros como personal administrativo”, admitió Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario. “Habíamos tenido una reunión con funcionarios provinciales en la que nos advirtieron que esto ocurriría y nos pidieron que reforzáramos los protocolos, que es lo hicimos, pero los contagios son muy intensos y se dan fuera del ámbito laboral”, agregó.

“Indudablemente esto va a terminar afectando mucho el trabajo porque es imposible reemplazar a tanta gente de golpe, y probablemente algunas obras no abran por unos días por falta de personal”, advirtió, aunque aclaró que el panorama es muy distinto al de los últimos dos años por dos razones: por un lado, la gran mayoría de las personas está vacunada, por lo que no se han registrado casos graves. Por el otro, el parate no se da por restricción sino por contagio, por lo que será cuestión de días hasta que el trabajador se recupere y vuelva la actividad.

Supermercados y autoservicios

“Actualmente estamos en promedio con un 15% de ausentismo entre contagiados y contactos estrechos, lo cual es un número alto teniendo en cuenta que hay mucha gente de vacaciones”, dijo Juan Manuel López Raidó, vocero de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (CASAR). El dato destacado es que a este número se llegó en tan sólo una semana. “Hoy por hoy no hay reemplazo eventual, cada sucursal se está arreglando con lo que tiene a mano”, agregó.

Comercios

“Después del 24 de diciembre a esta parte, el ausentismo alcanzó el 10%, con miras a que se profundice cuando la gente vuelva de las vacaciones”, sostuvo Fabio Acosta, titular de la Asociación del Casco Histórico. Esto impactó de forma desigual en cada local según su tamaño: “Los grandes pudieron reacomodarse por burbujas, pero algunos chicos tuvieron que cerrar porque se quedaron sin gente, sobre todo los familiares”, resaltó.

Industriales

“Estamos preocupados como todos, porque en las últimas semanas se multiplicaron los casos y creció fuerte el ausentismo”, expresó Mariano Ferrazini, integrante de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe). “También hubo cambios de protocolos, con lo cual el regreso a la actividad es más rápido y por eso la afectación es diferente”, sumó.

Roberto Lenzi, titular de la Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario, en contacto con Radio 2 había estimado el nivel de ausentismo en un 15% a 20%, cuando el año pasado llegó al 25%. “La producción seguro se retrasará. Es imposible suplir un 20% del personal. Se van a complicar todas las cadenas de producción por los retrasos. Pero igual, con tiempo, se podrá acomodar la situación por el lado de las horas extras entre otras medidas que se están dialogando con el personal y el sindicato”, había señalado.