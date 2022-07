Autos: modelos disponibles y precios en concesionarias rosarinas tras la suba del dólar blue

La disparada del dólar blue tras la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía incentivó a quienes tenían algunos ahorros en pesos a buscarles un pronto destino de consumo, aprovechando la ventana de tiempo entre el salto cambiario y el traslado a precios. La estrategia quedó muy clara en el rubro electrodomésticos, con locales rosarinos abarrotados de clientes lunes y martes. También motivó mayores consultas en concesionarias de autos, aunque todavía no se verificó un gran incremento en las ventas.

Mientras algunos de los comercios del sector decidieron suspender la comercialización hasta que aclarara el panorama, otros continuaron operando con normalidad, sobre todo luego de las primeras declaraciones de la flamante ministra que descartó una devaluación inminente y ratificó la continuidad del actual rumbo económico. Lo que referentes automotrices consultados por Ecos365 resaltaron, es que se abrió una gran oportunidad de compra para quienes tienen dólares, pero por tiempo limitado, hasta que se actualicen valores. Por otro lado, no se descartan revisiones en el financiamiento.

Subió el dólar, ¿subieron los precios de los 0km?

“El mercado está raro, pero nunca suspendimos las ventas, ni tampoco tuvimos una avalancha de cierres, sí más consultas”, resumió Alfredo Pesado Castro, referente del grupo que comercializa Volkswagen, Chevrolet, Toyota y Renault. Destacó que General Motors les confirmó que sin modificaciones del dólar oficial ni mayor restricción de importaciones, seguirá trabajando normalmente y de hecho les resaltó que ya disponía del 70% de lo previsto para entregar en todo el mes. “Eso nos permite trabajar sin problemas”, admitió.

En cuanto a los precios, más allá de los ajustes mensuales, negó que al menos hasta ahora haya habido nuevos ajustes más allá de la actualización normal de comienzos de mes. “Sí puede ser que se estén revisando los financiamientos, porque el aumento de la brecha provoca intranquilidad, pero también abre una oportunidad para aprovechar”, ponderó.

En este sentido, aclaró que la falta de dólares del país llevó a un cambio de estrategia de terminales este año, que apostaron más por lo nacional que por lo importado. “Si el año pasado estábamos en 40% nacional y 60% importado, hoy la situación es a la inversa, y por eso GM fabricará la nueva SUV en Alvear, Renault retomó el doble turno en Córdoba y VW subió la producción de la Taos y la Amarok”, graficó.

En estas marcas, se vende lo que hay en el momento, mientras que Toyota es la única que prevende, dejando una seña y costeando el resto al valor del día en el que se retira el coche. No obstante, admitió las demoras que se están produciendo para la entrega de vehículos de la marca japonesa. “Tienen 4 mil autos en la playa fiscal esperando la nacionalización, pese a tener saldo a favor”, explicó.

Nacional hay, importado poco

Marcelo Buzzoni, gerente de Ventas de Giorgi, confirmó que la concesionaria referente de Ford siguió vendiendo autos tanto nuevos como usados. “Tenemos listas en precios y Ford no hizo ningún movimiento, pero vendemos lo que está en exhibición”, manifestó. La aclaración se debe a que en el último tiempo se ha complicado conseguir aquellos productos que necesitan la autorización para ingresar al país. “La aprobación se hizo más lenta y por eso no los ofrecemos hasta tenerlos en concesionarias, porque no sabemos cuándo llegarán”, apuntó.

Los modelos que se consiguen sin problemas, tanto nuevos como usados, son Ranger, Transit y Ecosport, que incluso todavía mantienen las tasas subsidiadas. “La fábrica nos aseguró reposición de unidades, así que no habrá problemas de faltantes”, sostuvo. Los importados, que por ende hay que esperar, son la Maverick, F-150 y la Territory.

Cuidando la plata

“No vino mucha más gente de la habitual, sí por ahí la que había negociado el viernes y tenía que cerrar la operación”, expresó Armín Reutemann, de la concesionaria que lleva su apellido. Admitió que el lunes mantuvieron cerrada la comercialización a la espera de resoluciones de VW, pero confiaba en que para el miércoles ya estuvieran operando con normalidad. “Sabemos que el argentino ahorra en dólares, y yo creo que la gente está mirando a cuánto se va finalmente para saber qué hacer con su plata”, analizó.

Si bien admitió la recurrencia de las crisis y el impacto que esto genera en el mercado automotriz, consideró que cada una es distinta, y descartó que esta termine con un brusco incremento de precios. “En la devaluación de 2018 sí hubo traslado a precios porque los autos no estaban actualizados en dólares, pero hoy el cuadro es distinto, y a menos que la corrección cambiaria sea muy importante, no debería haber una suba de magnitud, aunque sí tal vez un ajuste”, cerró.