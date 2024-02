BlackRock invirtió en el bono que el BCRA emitió para los importadores: la reacción del mercado

El gigante financiero BlackRock, conocido por sus operaciones a escala global, sorprendió al mercado al reportar una modesta adquisición del BOPREAL Serie 1, un bono ofrecido mensualmente por el Banco Central en licitaciones. La inversión, valorada en u$s1.8 millones, despertó interés dado el contexto en el que el instrumento no ha alcanzado las expectativas previstas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipaba una paridad cercana al 80%. Sin embargo, el precio actual del bono apenas roza los u$s 68.

Aunque la inversión de BlackRock es relativamente pequeña, su participación como comprador principal es notable. Este gesto, aunque modesto en términos monetarios, podría tener implicaciones significativas en el mercado financiero argentino.

La adquisición de BlackRock no parece desalentada, como lo demuestra el reciente encuentro virtual entre su CEO, Larry Fink, y el presidente argentino Javier Milei. Durante esta reunión, Fink expresó su interés en explorar las "oportunidades" que ofrece Argentina, lo que llevó a la confirmación de una visita programada para mayo, aunque centrada en inversiones en infraestructura real en lugar de financieras.

El interés renovado de BlackRock en Argentina, si se materializa en operaciones concretas, podría implicar un ingreso de divisas significativo, algo que el gobierno argentino recibiría con agrado, según fuentes del equipo económico consultadas por Infobae. Sin embargo, destacan que el acercamiento entre Milei y Fink se llevó a cabo por canales independientes a la agenda oficial del ministro de Economía.

Mientras tanto, el Banco Central continúa con las licitaciones mensuales de bonos, con Santiago Bausili a la cabeza.

Se llevó a cabo la licitación de la Serie 2 del BOPREAL, que, aunque considerada atractiva por algunos analistas, no alcanzó los volúmenes esperados. De un tope previsto de u$s 2.000 millones, solo se colocaron u$s271 millones, principalmente entre pequeñas y medianas empresas que no califican para acceder al mercado oficial de divisas.

A partir de la próxima semana, la licitación estará abierta a todos los importadores, lo que se espera que aumente la demanda. Además, el Banco Central ha modificado las condiciones originales del bono para permitir su cotización en el mercado secundario, lo que potencialmente podría atraer la atención de inversores como BlackRock.