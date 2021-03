Cae la soja en el cierre semanal del mercado de granos

Finalizó la semana de mercado con una rueda que contó con ofertas de compras bajistas para la soja, estables por girasol, y dispares por los cereales.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible cayó a U$S 325/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz con entrega contractual alcanzó los U$S 200/t, y la oferta por trigo Mayo ascendió a U$S 210/t.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 333.5/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 325/t disponible, y con descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo, y U$S 205/t Junio.

- Por maíz, U$S 200/t contractual, y Junio.

- Por girasol, U$S 480/t disponible y hasta el 31/06.

- Por sorgo, U$S 230/t entrega Mayo´21, y U$S 185/t Mayo´22.

Cierre del Mercado de Chicago

La soja y el maíz se recuperan y ganan gran parte del terreno cedido en la jornada de ayer apuntalados por compras de oportunidad. El trigo, en cambio, cierra su tercer jornada consecutiva en baja y toca mínimos en lo que va del año.

Trigo

Los futuros de trigo extienden las pérdidas, y tocan su valor más bajo en lo que va del 2021. La falta de novedades contundentes en el plano externo sumado a la mejora en la condición del cultivo en EEUU luego de las recientes lluvias y a las señales de que Rusia se encamina a una cosecha mayor a la esperada habrían presionado a las cotizaciones que culminan su tercer jornada consecutiva en baja.

Maíz

Los contratos de futuros de maíz finalizan la jornada con ganancias y recuperan parte del terreno cedido el día de ayer apuntalado por compras técnicas. Además el USDA informó nuevas ventas para exportación con destino China por 800.000 t, marcando así el cuarto día consecutivo con compras por parte del gigante asiático, que totalizan 3,9 Mt en la semana.

Soja

La soja cierra con fuertes ganancias de casi 9 dólares por tonelada luego de la caída del día de ayer, impulsada por compras técnicas y de oportunidad. Si bien las lluvias que tuvieron lugar en nuestra región habrían frenado el deterioro del cultivo, aún existe cierta incertidumbre respecto de cómo resultará la cosecha sudamericana, lo cual también apuntaló al mercado.

Por Luis Ciucci