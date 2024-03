Caputo defendió la importación de alimentos porque “hay precios que no pueden estar ahí”

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, defendió fuertemente la habilitación de importación de productos de la canasta básica, que anunció este mismo martes por la mañana el gobierno nacional para intentar compensar los precios en las góndolas de los supermercados.

“Hay precios que no pueden estar ahí”, aseguró. Una proyección en el que coincidieron la mayoría de los CEO y ejecutivos consultados por Ecos365 reunidos en AmCham Summit que se realiza este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Caputo contó que en las reuniones con la industria de consumo masivo la semana pasada, y ayer con los supermercados, fueron positivas, al punto que aseguró que “reconocieron” que habían establecido precios con un escenario cambiario de dólar “a 2.000 o 3.000 pesos”.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, enumeró el ministro.

Ministro estimó que proyecta tener una inflación de un dígito mensual a mediados de año, pero que está -calculó- sin el efecto de arrastre.

Dos minutos después, el Indec informó que el IPC de febrero marcó un 13,2%.

Al ser consultado en la entrevista con el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, durante la cumbre, sobre la salida del cepo cambiario, en un contexto de una brecha cambiaria del 20%. Caputo aseguró que se podría hacer, como plantean algunos economistas, pero que el gobierno hará una vez que consideró que crean que tendrá éxito.