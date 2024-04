Caputo se refirió al cepo y al valor del dólar: cuáles fueron sus principales definiciones

"Vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado, vino para quedarse", aseguró el ministro de Economía Luis Caputo este lunes, en una disertación organizada por la Fundación Mediterránea. "No esperen un cimbronazo", agregó en relación a un atraso en el valor del dólar.

Asimismo, el ministro fue consultado sobre la revaluación del peso con un crawling peg del 2% mensual, frente a lo que enfatizó: "No va a pasar un tipo de cambio real alto, olvídense".

Caputo recordó que, traído a precios de hoy, el tipo de cambio real de "normalidad", como el de la convertibilidad, es de $ 550 en el contado con liquidación. "Hoy está el doble", sostuvo.

Tras esto, el titular de Hacienda manifestó que las anclas monetaria, fiscal y cambiaria no se negocian y son los pilares de su programa económico junto al equilibrio fiscal.

"No podemos comprometer el equilibrio fiscal, esa ancla es lo más importante que podemos tener. La forma de bajar impuestos es esta. Primero superávit. El gasto congelado, y luego podemos bajar impuestos. Solo así se bajan los impuestos", afirmó frente al auditorio.

También se refirió al posible levantamiento del cepo cambiario en los próximos meses, mientras se avanza con el "saneamiento" del balance del Banco Central, y dijo que sería posible pronto si el Gobierno tuviese "plata o un atajo", como, por ejemplo, un nuevo programa con el FMI, el cual en este momento no existe.

"¿Podría sacar el cepo hoy? Podría, pero no voy a correr ese riesgo porque no hay certeza que de que no genere ningún sofocón. Prefiero ir con los pies sobre la tierra", sumó al respecto.

Por otra parte, sostuvo que no espera que las reservas internacionales sigan mejorando al ritmo del primer trimestre del año. "La velocidad también nos sorprendió a nosotros", explicó el ministro, y lo atribuyó a que hay "factores especulativos de productores y exportadores del campo que nosotros no controlamos".

Además, el ministro confirmó que el Gobierno está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un "nuevo programa monetario y cambiario", pero que "el hecho de los buenos resultados que venimos teniendo van en contra nuestro", sorprendió.

Al respecto, detalló que "cuando ven que (Santiago) Bausili sigue comprando u$s 100 o u$s 200 millones todos los días, dicen 'esperemos un poco más'".

Finalmente, se refirió al descenso de la inflación en los últimos meses respecto del pico del 25,5% en diciembre y aseveró que la inflación núcleo de abril "va a sorprender" y en mayo seguirá bajando.

Esto será así, según el ministro, debido a que "no hay razón macroeconómica para que siga habiendo inflación". Y, para cerrar, se explicó: "La razón en los últimos años es la huida del peso. Hoy hubo una contracción de la base monetaria del 33%. Ese sobrante de pesos ya no está, la expectativa económica cambió notablemente y ya no hay esa necesidad de huir del peso y convalidar cualquier precio".