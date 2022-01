Cinco importancias de invertir en tecnología para un negocio

Es importante antes de elegir como profesionalizar un negocio con tecnología, tenes algunos recaudos para no realizar inversiones en vano. Tambien es importante tener en cuenta algunos aspectos que publicó el sitio web Gestión

1. Flujos de trabajo existentes

Su flujo de trabajo es el combustible que mantiene todas las piezas móviles de su empresa funcionando como una máquina bien engrasada. Por eso es importante considerar cuánto está dispuesto a adaptar sus flujos de trabajo existentes para encajar en el molde de las nuevas tecnologías.

Las herramientas que crean la menor cantidad de alteraciones en su flujo de trabajo existente pueden ser el punto de partida ideal. La implementación de tecnologías que hagan una transición fluida de su personal de dispositivos antiguos (o sin dispositivos) a dispositivos modernos con interfaces familiares y fáciles de usar le ahorrará tiempo a su equipo y muchas molestias.

2. La experiencia del usuario

Si los dispositivos no ayudan a los empleados, sus soluciones de movilidad solo causarán más frustración a largo plazo. Sus empleados quieren sentirse bien respaldados por los dispositivos sin preocuparse por la interferencia con sus tareas diarias.

La comodidad y la practicidad duradera no siempre están en la parte superior de las listas de compras tecnológicas de las personas, pero son tan importantes como tener un escáner de calidad que haga el trabajo.

3. La flexibilidad y seguridad de los diferentes sistemas operativos (SO)

Busque un sistema operativo creado pensando en un usuario comercial. Necesitará flexibilidad en la forma en que puede administrar sus soluciones móviles y de impresión, y probablemente querrá ayuda para monitorear y enviar actualizaciones de seguridad y mantenimiento.

No desea tener que obtener nuevos dispositivos cada uno o dos años, ya que se necesitan nuevas aplicaciones o se requiere una actualización del sistema operativo. Incluso si debe gastar un poco más de dinero por adelantado para obtener un dispositivo de nivel empresarial, ahorrará mucho dinero durante cinco años, principalmente porque sus dispositivos durarán ese tiempo, sin importar cuántas veces necesite actualizar el sistema operativo.

4. Conectividad y visibilidad

Considere cómo sus sistemas back-end se sincronizan o se conectan con los dispositivos “de borde” que se usan dentro y fuera de sus cuatro paredes. La comunicación siempre debe estar a la vanguardia de las operaciones. Si las señales se cruzan y la información se pierde, no estará satisfecho con su nueva tecnología. Debe asegurarse de que los dispositivos que le da a su equipo les brinden una visibilidad comercial completa y los mantengan sincronizados entre sí, socios y clientes. Busque tecnologías con las siguientes capacidades de conectividad para garantizar comunicaciones efectivas:

En interiores: querrás una red Wi-Fi segura. Solo asegúrese de que el rendimiento de Wi-Fi de cada dispositivo se haya optimizado para voz sobre IP (VoIP) y tenga un cliente de VoIP para habilitar pulsar para hablar (PTT) y llamadas de voz sobre Wi-Fi.

Exteriores: necesitará dispositivos con conectividad celular 4G/5G que admitan un cliente de voz PTT para exteriores. Además, confirme que el dispositivo tiene las mejores funciones de audio de su clase, como algoritmos de cancelación de ruido, varios micrófonos y un altavoz frontal potente.

5. Valor a largo plazo

No podrá aprovechar mucho sus nuevos dispositivos si se rompen la primera vez que se caen, no se pueden usar bajo la lluvia o no serán compatibles con futuras redes inalámbricas. Encuentre soluciones que se construyen con el propósito de su negocio.

Existen diferentes dispositivos diseñados para necesidades operativas específicas. Si su lugar de trabajo va a generar un gran impacto físico en los dispositivos portátiles, impresoras o escáneres, necesitará una tecnología de diseño resistente que pueda sobrevivir a los peligros diarios que enfrentarán a lo largo de los años. También deberá poder agregar funciones o desbloquear ciertas funciones a medida que evolucionan los flujos de trabajo. Una inversión de calidad está destinada a durar y rendir a la altura de los estándares de su negocio.