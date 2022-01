Cinco películas sobre negocios que emprendedores deben ver

Entre documentales y películas de ficción, hay muchas cosas que puedes aprender sobre el camino que han recorrido los emprendedores, desde la comodidad de tu sillón. De esta manera, el sitio web Entrepreneur compartió algunos ejemplos de producciones audiovisuales:

1. FYRE: La fiesta exclusiva que nunca sucedió (2019)

Existen dos documentales que hablan sobre el desastre del festival de música Fyre, y ambos valen la pena. Está Fyre Fraud en Hulu y FYRE: The Greatest Party That Never Happened de Netflix. Observa y aprende cómo este festival pasó de ser un evento exclusivo con celebridades e influencers recomendándolo a ser un desastre muy mal manejado que terminó prácticamente robándole dinero a la gente y dejándolos varados en una isla con poca comida y muy poco refugio.

2. Startup.com (2001)

Este documental de 2001 habla sobre el ascenso y caída de la startup GovWorks que juntó $60 millones de dólares de diversos inversionistas como Hearst Interactive Media, KKR, el fondo New York Investment y Sapient. Vale la pena verlo para entender el boom del periodo dotcom y sirve como advertencia sobre lo fácil que se pueden ver amenazadas las amistades cuando se mezclan con los negocios.

3. Atrápame si puedes (2002)

Cuando escuchas el nombre de esta película, inmediatamente piensas en el exitosísimo artista de la estafa Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio) enamorando a todo el mundo con sus habilidades. Esta película basada en una historia real es un excelente ejemplo del viaje empresarial y toca puntos importantes como resolución creativa de problemas, el hecho de sacar algo bueno de una situación complicada y el ajetreo encantador del camino al éxito.

4. Hombre peligroso (2005)

Si te gusta la comedia oscura con un poco de acción, esta película es un MUST. Aquí se retrata la vida de Yuri Orlov (Nicolas Cage), un inmigrante ucraniano que decide que su camino hacia el éxito pasa por el tráfico ilegal de armas. Dejando la moral de lado, la ambición, tenacidad y tolerancia ante el riesgo de Yuri demuestran las cualidades que todo emprendedor necesita para triunfar. Además, si quieres aprender más sobre crecimiento, lealtad de los clientes y técnicas de negociación, esta cinta profundiza a detalle en estos temas y puede que te animes a incorporar algunas de sus lecciones en tu negocio.

5. Wall Street: El poder y la avaricia (1987)

Esta película trata la mirada de Bud Fox (Charlie Sheen), un corredor de bolsa que navega la montaña rusa económica que es Wall Street, adoptando el mantra de que la ambición es buena. La cinta es una ventana hacia el mundo de las finanzas corporativas, el manejo de clientes, los principios de las leyes sobre inversiones y los mercados de capital. Es la historia de una mente joven y susceptible que demuestra lo fácil que es ser arrastrado por el estilo de vida glamoroso que viene junto con la riqueza. Además, si crees que El lobo de Wall Street fue demasiado, esta película es un excelente punto medio, una versión con mucha mayor crítica social.