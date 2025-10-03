Claves del día: Caputo viaja a ver al Messi del Tesoro, el swap en juego y la reacción de bonos y dólares

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, emprende viaje urgente a Washington para reunirse con Scott Bessent, considerado el “Messi del Tesoro” de EE.UU., con el objetivo de cerrar facilidades financieras. Pero lo que en apariencia es un rescate esconde negociaciones tan cargadas de condicionalidades como riesgos.

Bessent ya anticipó que Estados Unidos no desembolsará fondos directos, sino que propondrá una línea de swap de monedas por USD 20.000 millones con el Banco Central argentino.

Además, la ayuda podría incluir compras de bonos argentinos en el mercado secundario y un reparto de ganancias derivadas de esas operaciones. Es decir: no sería un rescate limpio, sino un paquete con ataduras que generan inquietud entre inversores.

En los mercados locales, la confirmación del viaje y las versiones sobre el swap generó que los bonos soberanos en dólares registraron subas de hasta 6% en la jornada. El Global 2035 (GD35) fue de los más fuertes, +6,4 %, mientras que el Bonar 2030 (AL30) escaló cerca de 6%.

Las acciones argentinas también lograron dar vuelta su rumbo: el S&P Merval comenzó la sesión con caídas superiores al 1 %, pero cerró con alza del 2,5 %, en 1.808.661 puntos. En dólares, ese salto implicó una mejora de 3,9 %.

Entre los ADRs argentinos, los más beneficiados fueron Grupo Supervielle (+6,7 %) y Grupo Galicia (+4,6 %), seguidos por Edenor (+4,1 %).

En el frente cambiario, los dólares financieros (MEP, CCL) retrocedieron hasta 3 %, mientras que el dólar oficial se mantuvo contenido gracias a intervenciones del Tesoro, que vendió USD 400 millones para mitigar presiones.

Algunos informes señalan que la autoridad monetaria también podría estar canjeando LECAP por bonos dollar linked, para potenciar su capacidad de intervención con reservas. Los instrumentos “dollar linked” también se vieron presionados: bajaron hasta 1,5 %.

¿Y el agro?

En Chicago, los precios de los granos mostraron movimientos mixtos, con la soja entre los más observados: futuros que cerraron con alzas extendidas gracias a expectativas de reactivación de la demanda china. Sin embargo, la abundante oferta global y la cautela de los compradores limitaron el impulso.

En el Amcham Agribusiness Forum 2025, que se realizó ayer en el Alvear Icon, uno de los ejes clave fue la infraestructura estratégica para la agroindustria: en el debate sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, exportadores y funcionarios alertaron que el atraso en el dragado y la falta de modernización encarece los costos logísticos y pone en riesgo el acceso competitivo al mercado internacional. Se anticiparon licitaciones para rutas, concesiones ferroviarias y mejoras portuarias antes de fin de año, con el objetivo de que el transporte deje de ser un cuello de botella para el agro argentino.

El tablero general y el desafío político

Para el Gobierno, el viaje de Caputo no es sólo una negociación financiera, sino una prueba de cintura política. El swap con EE.UU. puede convertirse en un freno de autonomía si las condiciones resultan demasiado duras. Los mercados, por ahora, celebraron la expectativa de auxilio: bonos, acciones y algunos ADRs captaron el entusiasmo. Pero el éxito depende de que esa ayuda se materialice sin compromisos que desaten tormentas.

En paralelo, el agro exige señales concretas de certidumbre, mientras Rosario y el interior agrario viven un momento de máxima atención por las cotizaciones. Si el “Messi del Tesoro” marca el ritmo correcto, podría encender una esperanza. Si no, el rebote del jueves quedará como un espejismo antes de otra caída.