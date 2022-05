Con la soja bien firme, el final de la semana en Chicago dejó subas para los commodities agrícolas

Culminó una nueva semana en el mercado de referencia mundial de granos y desde la compañía Granar analizaron lo que dejó la última jornada, que presentó subas generalizadas para los commodities agrícolas.

La soja cerró con leves subas la rueda de Chicago (636 US$/Tn - Julio) previa al fin de semana largo en Estados Unidos (el lunes se conmemora el Día de la Memoria) y completó el segmento comercial con saldo positivo para sus precios y a corta distancia del récord nominal histórico, de 650,74 dólares, del 4 de septiembre de 2012.

Lluvias sobre zonas productoras del Medio Oeste, que amenazan con acentuar el atraso que ya evidencia la siembra de soja en Estados Unidos, limitaron la influencia bajista por la caída del valor del aceite (el contrato julio perdió US$ 20,95 y quedó con un ajuste de US$ 1754,18) y a los inversores que habían iniciado la jornada con la intención de retirar parte de las ganancias generadas durante la semana. El repunte de la harina (julio sumó US$ 4,52 y quedó con un ajuste de US$ 476,52) también apuntaló el cierre positivo de la soja.

El otro factor que viene impulsando la firmeza de la soja en la plaza estadounidense en las últimas semanas es la apreciación del real frente al dólar, movimiento que le resta competitividad a las exportaciones brasileñas y que le quita estímulo para vender a los productores, que recién terminaron la cosecha. A lo largo de la semana la paridad entre estas monedas pasó de 4,8802 a 4,7435.

En Brasil, la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales estimó las exportaciones de poroto de soja de mayo en 11.278.295 toneladas. Pero advirtió que está considerando la posibilidad de que las cargas resulten menores, lo que da lugar a un rango posible de entre 10.200.000 y 11.278.295 toneladas. Durante abril último se exportaron 11.362.634 toneladas, mientras que en mayo de 2021 se negociaron 14.221.295 toneladas.

Qué ocurrió con el maíz

Los precios del maíz terminaron la rueda en alza en Chicago (306 US$/Tn – Julio) pero completaron la semana con un balance ligeramente bajista. Hoy las mejoras estuvieron relacionadas con los rumores de nuevas compras chinas en el mercado estadounidense y por la falta de avances en las negociaciones de la Unión Europea para "liberar" los granos retenidos en Ucrania desde el inicio de la guerra, luego de que el gobierno de Estados Unidos dejó en claro que no habrá una quita de sanciones para Rusia. Ese era el pedido del Kremlin para facilitar la salida de los granos.

El trigo también con ganancias

Con leves alzas cerró la rueda para los precios del trigo en Chicago (425 US$/Tn - Julio) y en Kansas, donde la semana terminó con un balance levemente negativo. Hoy el cierre también fue alcista en el mercado europeo, donde las posiciones septiembre y diciembre sumaron 5,50 y 5,25 euros al quedar con ajustes de 414,75 y de 407,75 euros por tonelada.

Las negociaciones que encabeza la Unión Europea para sacar de Ucrania los granos retenidos desde el inicio de la guerra siguen sin prosperar. La condición puesta por Rusia para facilitar corredores seguros, de que le sean quitadas parte de las sanciones impuestas, no cuenta con la aprobación política suficiente como para que el diálogo abra paso a acciones concretas. Una opción intermedia que podría llegar a darse es la vía libre para los barcos que ya estaban cargados cuando se dio la invasión rusa y que quedaron varados con la carga en los puertos, lo que implicaría un volumen limitado de granos. Pero por el momento parece difícil que en un corto plazo se logre algo más allá de eso.

Otro dato alcista lo aportó hoy FranceAgriMer, que volvió a relevar en baja la condición del trigo en Francia, principal país productor del cereal de le Unión Europea donde preocupa el déficit hídrico que creció en las últimas semanas. Según el organismo, el 69% de los cultivos está en estado bueno/excelente, por debajo del 73% de la semana pasada y del 80% vigente a igual fecha de 2021. En los últimos días, estimadores privados redujeron de 36 a 32 millones de toneladas sus expectativas sobre el volumen de la cosecha francesa de trigo.

Más allá de los factores alcistas citados, a los que se pueden agregar las pérdidas que el tiempo cálido y seco generaron sobre la cosecha de la India, que llevaron al gobierno de ese país a restringir sus exportaciones, la influencia bajista del inicio de la cosecha de invierno en Estados Unidos es un factor a tener presente para las próximas semanas.