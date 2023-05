Cosecha lenta, bajos rindes y poca mercadería en los puertos

El contexto internacional se mueve con fuerza. El reciente ataque con drones en Rusia despertó a los mercados (especialmente al trigo), Brasil está finalizando cosecha de soja y presionando con su oferta exportable a la baja y EEUU -que ha sembrado maíz y soja a buen ritmo, y con buenas condiciones- podría reportar el viernes más producción que el año previo.

¿Qué sucede a nivel local? Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explica que la cosecha avanza con fuertes demoras en soja y en maíz. Sumado a los bajos rindes obtenidos, hay poca mercadería en puertos. “Y también se suma el hecho de que el beneficio del dólar soja a 300 es cada vez menor porque mientras los 300 están fijos, tanto el oficial como el MEP van a la suba”, agrega.

“El dólar soja sigue sin traccionar y no se llegó ni a 3 mill.tt. operadas. La ventaja contra el tipo de cambio oficial se licúa a medida que este sube y el valor fijado para el dólar agro no se actualiza. En virtud de esto se agregó cebada, girasol y sorgo, que poco aportan en la realidad. Además, la letra chica vuelve impracticable esto”, profundiza. Sobre esto último, Romano analiza el orden de la comercialización: “a quien le quedaba cebada lo tomó, en girasol ocurrió lo mismo, pero en sorgo que todavía no está cosechado notamos un mercado pesado”.

Soja

“El ritmo lento de exportaciones norteamericanas del ciclo que está terminando, ante la mayor competencia de Brasil, podría generar más stock inicial. La oferta de soja brasilera sigue presionando los precios de la soja, y StoneX estima 157 mill.tt. de producción. Veremos qué pasa en el reporte del USDA tanto con los números del ciclo que está terminando en Brasil como las primeras estimaciones 23/24, que se esperan cerca de las 160 mill.tt”, detalla y añade: “El foco está dejando de ser lo mal que termina el año Argentina, para enfocarse en la presión vendedora de Brasil y las buenas perspectivas norteamericanas: los fondos especulativos siguen tomando ganancias. En la semana cerrada el 2 de mayo vendieron casi 3 mill.tt. de soja para quedar sólo con 5 mill.tt. compradas”.

A nivel local Romano indica que “sólo llevamos 36% del área de soja cosechada con rindes que están a la mitad del año pasado. Es el año más lento de la historia reciente”.

Maíz

La siembra de maíz en EEUU superó el 26% la semana pasada, a un ritmo normal para la época del año. En tanto en Brasil, la safrinha entra en etapas finales y analistas privados ya hablan de 100 mill.tt. de maíz. “Se teme que con la cosecha y exportaciones que puede acarrear, generen bajas similares a las vistas este último mes en soja. La buena noticia es que los fondos fueron vendiendo y parte de esto ya está descontado en precios. De hecho, en la semana cerrada el 2 de mayo, liquidaron más de 8 mill.tt. de maíz, y llevaron su posición neta a casi 20 mill.tt. Desde el 2020 que no teníamos un nivel de venta como este en el mercado de maíz”, afirma Romano.

¿Y en Argentina? “No llegamos al 20% cosechado, con un ritmo muy lento. En tanto los rindes están un 40% por debajo del año pasado. Los primeros lotes tardíos trillados en Córdoba vienen con productividad menor a la esperada”, analiza el especialista de la Universidad Austral.

Trigo

En este último mercado, se registraron fuertes subas cuando se produjo el atentado en Rusia. En tanto, EEUU mejoró dos puntos la calidad del trigo de invierno, pero sigue en niveles muy bajos. “En función de esto, los especuladores mantienen una posición neta vendida en Chicago de las más grandes del último tiempo, con 23% del open interest vendido”, cuenta Romano.

También se prevén cosechas más chicas en Australia, Rusia y Europa el ciclo próximo, a pesar del clima relativamente bueno.

“En el reporte del USDA será interesante ver cómo baraja la situación de menor producción por tercer año consecutivo en su país, stocks elevados en Europa del Este con dificultades para moverse, y las perspectivas para el hemisferio sur en el marco de Niño (seco Australia, húmedo Argentina)”, finaliza.