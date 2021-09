Crearon una app estilo Pedidos Ya para ciudades chicas y van por su lanzamiento

Agustín Parraquini y Tomás Espósito son dos emprendedores que vieron el negocio en un mercado poco explotado por las grandes compañías de delivery. Haciendo uso de sus conocimientos en economía y empresas decidieron apostar a un proyecto que hoy busca expandirse en toda la argentina y la región. Se trata de Vici, una app similar a Pedidos Ya pensada para ciudades con menos de 250 mil habitantes.

"Los grandes players le restan importancia a las localidades del interior y apuntan sobre todo a capitales. Por ejemplo Rappi no va a lugares de menos de 500 mil personas y Pedido Ya que ya lleva ocho años en el mercado recién ahora empezó a avanzar en algunas más chicas, pero están en 70 ciudades, cuando Argentina tiene 20 mil. Nosotros queremos llegar a todas, desde las más chicas a las intermedias", indicó Parraquini a Ecos365.

El emprendedor es oriundo de la localidad de Tres Arroyos, que cuenta con alrededor de 50 mil habitantes y está situada al sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que Espósito nació en Chascomús, que tiene cerca de 40 mil habitantes y se encuentra a pocos km de Capital Federal. Ambas ciudades junto con Coronel Pringles serán las primeras en disfrutar de la app, que será lanzada formalmente el próximo 15 de octubre.

"Buscamos digitalizar el vínculo que hoy existe de manera presencial entre el comerciante y el consumidor".

A su vez adelantaron a Ecos365 que a principios del año que viene planean llegar a Santa Fe y el point número uno sería la ciudad de Venado Tuerto, aunque la idea es avanzar rápidamente con otras que tienen en el radar. Si bien en una primera instancia inaugurarán el servicio en plazas que tengan entre 50 mil y 250 mil habitantes, a futuro buscarán llegar inclusive a pueblos de menos de 5 mil personas..

"Nosotros conocemos de cerca las necesidades de estos lugares, las personas tienen internet y solo les hace falta una herramienta que haga de intermediaria. Buscamos digitalizar el vínculo que hoy existe de manera presencial entre el comerciante y el consumidor por eso a los primeros les ofrecemos una plataforma y a los segundos una app", explicó el fundador de Vici.

Una oportunidad de negocio

Parraquini tiene 24 años y estudió la carrera de Contador Público mientras que Espósito, con 23 años, se recibió de Licenciado en Administración de Empresas. Ambos se conocieron estudiando en la Universidad Nacional de La Plata y ya habían decidido emprender un camino juntos con Shibily, su propia empresa de tecnología especializada en negocios digitales para el mundo del entretenimiento.

"Hicimos desarrollos tecnológicos destinados a Disney y a empresas globales como AFA Technology Intitute de fútbol, para la cual creamos sus escuelas tecnológicas en Dubai y Miami. Podemos decir que Vici es un poco el resultado de toda la tecnología que nosotros aprendimos y de nuestra propia experiencia viviendo en ciudades de este tipo", detalló Parraquini.

El desarrollo funciona como un Market Place que al igual que Pedidos Ya reúne a todos los comercios dentro de la plataforma, posibilitándole al usuario el acceso al perfil de cada uno para conocer sus productos, promociones y realizar operaciones. Además de la opción de compra a distancia, ofrecerán un servicio de compra presencial donde el usuario podrá gestionar a través de la app su pedido cuando se encuentre en el local.

"La aplicación es muy importante para las marcas que se insertan dentro del segmento del retail, que por no estar online hoy se ven desfavorecidos por el avance de Mercado Libre".

Si bien en un primer momento trabajarán solo con el rubro de la gastronomía, el emprendedor aseguró que la herramienta está pensada para englobar a todos los comercios. La idea es que a partir del mes de diciembre se comiencen a sumar desde tiendas de indumentaria, hasta casas de electrónica, negocios de insumos para el hogar, jugueterías, etc

"El objetivo es ayudarlos a vender de forma muy digital, la aplicación es muy importante para las marcas que se insertan dentro del segmento del retail, que por no estar online hoy se ven desvaforecidos por el avance de Mercado Libre. De hecho, tenemos un punto a favor que es que van a poder hacer envíos en el mismo día, llegando más rápido al cliente por las cortas distancias."

Por ahora, Vici no contará con cadetería a diferencia de sus principales competidoras, pero el joven precisó que muchos negocios tienen este servicio por su cuenta y que igualmente están buscando generar alianzas con empresas de logística por lo que no descartan generar algún partner para brindarlo en el corto plazo.

En busca de capital

Si bien hace tiempo que los emprendedores vienen construyendo el producto y concepto de la marca, requerían fondos para que este proceso pueda acelerarse. Fue en ese momento cuando entraron en escena distintos fondos de inversión e inversores privados que decidieron apostar al proyecto.

"Tenemos inversores muy reconocidos a los que les contamos de nuestra idea, lo que queríamos hacer y 'los invitamos a subirse a la vici' como decimos nosotros, no solo aportando dinero sino también conocimiento. Recibimos una inversión inicial de u$s 130 mil, con una valuación de u$s 1 millón 200 mil y formamos la empresa que hoy tienen su sede en Argentina y una filial en el extranjero", detalló Parrasquini.

Entre estos se encuentran inversores de la empresa de tecnología Globant como Axel Abulafia y algunos actores importantes dentro del mundo de los negocios como Hernán Litvac, Co-Fundador de la empresa ICOMMKTOK, Guido Barosio, Co-Fundador de la empresa Finalis. También trabajan con el apoyo y acompañamiento de la aceleradora rosarina X4 Company Builders.

Se trata de una firma dedicada a potenciar startups tecnológicas con alto potencial de crecimiento y mirada global. Según explicaron desde X4, su objetivo es vincular a los mejores emprendedores de Latinoamérica con partners e inversores a través de diferentes actividades como: venture capital, innovación abierta y eventos de innovación y networking.

"Los chicos de X4 nos van a ayudar con nuestro arribo a Santa Fe el próximo año y seguramente la ciudad inicial a la que lleguemos sea Venado Tuerto. De ahí nos iremos expandiendo a las localidades cercanas", contó el emprendedor y agregó que las próximas aperturas en carpeta, por fuera de las tres ciudades inaugurales serán en lugares de la costa a tono con la llegada del verano.

Si todo marcha bien, el año que viene desde Vici realizarán una segunda ronda de inversión en búsquedas del capital que les permita escalar el negocio en toda la Argentina y prepararse para su expansión regional. Los primeros países en la mira son Chile y México.