Criptocrash: cuál es el futuro de las monedas virtuales después del derrumbe

Se profundiza la crisis de las criptomonedas, con el bitcoin a la cabeza. Luego de la tibia recuperación que había ensayado a mediados de semana, el viernes su cotización volvió a ubicarse por debajo de los u$s30 mil, menos de la mitad de los u$s70 mil que había alcanzado en lo que fue su récord.

Ahora bien, ¿constituye este nuevo valor el piso o el desplome puede profundizarse? El que invierte en cripto, ¿debe acostumbrarse a la volatilidad? ¿Es hora de que los gobiernos tomen cartas en el asunto y empiecen a regular los criptoactivos? Ecos365 consultó a dos jóvenes economistas que vienen abordando el tema desde hace tiempo, como Ignacio Carballo y Nicolás Dvoskin, para analizar el contexto actual y develar las claves de lo que puede llegar a ocurrir.

- ¿Pasó lo peor para las criptomonedas?

Carballo: - Primero hay que decir que la caída se produjo por la suba de tasas de la FED más la crisis interna de Terra. Después del golpe, vimos una especie de rebote, que tal vez esté mostrando que se tocó el piso y este sea un nuevo punto de equilibrio. Tal vez por un tiempo se mantenga el bitcoin en torno a los u$s30 mil, más o menos, pero todavía es pronto para afirmarlo. Pero puede que el mercado esté comenzando a asimilar ese valor.

Dvoskin: - La caída de Terra y Luna, sumado a los efectos de la decisión de la FED, hicieron bajar un poco las expectativas de que las cripto son las monedas del futuro, que el dólar ya fue, y que estamos en una nueva gobernanza económica y financiera. Para algunos se trata de un invento del sistema financiero, mientras que otros sostienen que se las usa para engordar ganancias, pero que el sistema sigue siendo dominado por el dólar, al punto que las compran para cobrar dólares, ya que tres de cada cuatro que adquieren un bitcoin no le da un uso comercial sino que lo atesora. Entonces lo ocurrido lleva a que haya que moverse con más precaución, y que la gente piense mejor en si es conveniente poner todos sus ahorros en algo tan volátil. Igualmente se cayó una criptomoneda y el resto le siguió, pero no desaparecieron, siguen ahí.

- ¿Hay que acostumbrarse a un mercado de alta volatilidad de forma permanente?

Carballo: - Pienso que la volatilidad estará siempre que el mercado siga sin estar institucionalizado, y que se mantenga una participación tan ínfima en él. En América Latina sólo 12 de cada 100 usan criptomonedas. Economías donde ingresan institucionales como en Brasil, El Salvador, Colombia los flujos son distintos y esto trae un crecimiento menos volátil. Pero en general hay que saber que la volatilidad es inherente a los mercados de riesgo, y este mercado lo es, así que viene con el combo.

Dvoskin: - En las criptomonedas lo inherente es la volatilidad, porque no tiene anclaje de ningún tipo. El valor de las criptomonedas, salvo las stablecoin que están atadas a otro activo, no están atadas a nada. Y eso es lo que permitió que saliera a u$s20, alcanzara los u$s70 mil, y ahora cayera a menos de u$s30 mil. La razón de ese aumento y de su posterior caída tiene que ver con el contexto especulativo. Pero no hay referencia externa que tenga ese valor. Su utilidad es para sacar fortunas del control tributario, entonces siguen los ciclos del sistema financiero, que no está dominado por criptomonedas sino por el dólar.

- ¿Cómo seguirá de ahora en más el mercado?

Carballo: - Hubo impactos en los exchange, que empezaron a ajustarse a estrategias más austeras de crecimiento, buscando una sostenibilidad más alcanzable en términos de modelo de negocio. Pasó lo peor de la tormenta, y este sería el nuevo paisaje para el mercado, hasta que aparezca algo nuevo que mueva las cosas, como una presunta regulación. También salió Terra 2.0, pero no le tengo mucha fe, no va a recuperar el aporte de antes, porque su caída significó un golpe terrible al sistema, sobre todo al auge de las stablecoins que estaba habiendo. Estos shocks tiran por la borda proyectos débiles y dejan en pie sólo los más resistentes. Tal vez el sistema se está empezando a depurar.

Dvoskin: - Creo que esto que pasó debe ser un llamado de atención para la política pública que ha tenido muchos problemas para controlar el tema. Todos plantean regularlo pero nadie sabe cómo. En Argentina hubo un banco privado como el Galicia que intentó empezar a operar con criptomonedas y el Banco Central lo frenó justo, pero está claro que hace falta más control.

Cuando salieron las cripto se hablaba de que la apuesta era a la supuesta democracia del mercado, pero en realidad quedó demostrado que no somos todos iguales, y el que tiene más riqueza, tiene mucho más poder de decisión. Más que una democracia de mercado es una oligarquía de mercado, y en Terra se vio claro, porque hubo gente que vendió antes de que estalle todo, sabiendo lo que se venía, y sin embargo seguían promoviendo que compraran.