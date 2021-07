Cruce entre Fernández, Lacalle Pou y Bolsonaro por las negociaciones fuera del Mercosur

El presidente Alberto Fernández llevó al frente la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), Estados Asociados e Invitados Especiales. La Argentina cedió la presidencia pro tempore del bloque a Brasil. El encuentro se realizó mediante videoconferencia, con la apertura a cargo del Presidente Alberto Fernández desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Hubo un encuentro tensionado debido a la decisión del Gobierno de Lacalle Pou, presidente de Uruguay, de negociar acuerdos comerciales por fuera de la estructura del bloque, a lo que el Jefe de Estado llamó a honrar el Tratado de Asunción y recordó que "las negociaciones deben hacerse de forma conjunta".

Alberto Fernández le pasó el mando a Jair Bolsonaro, quien ya tiene listas una serie de flexibilizaciones comerciales para el Mercosur, y ya cuenta con el apoyo de Luis Lacalle Pou. El presidente de Brasil, durante la reunión, dio indicios de cómo llevará a cabo la titularidad del bloque al criticar la "regla del consenso" y cuestionar lo que nombró como "visiones arcaicas" del Mercosur.

“El mundo va muy rápido, se está entrelanzando comercialmente. El final del COVID-19 va a hacer que estas negociaciones se disparen. El mundo va hacia allá y no nos va a esperar. Por eso, amigos presidentes, con tranquilidad, les queremos decir que hacia allá va el Uruguay. Ojalá vayamos todos juntos”, expresó el jefe de Estado de Uruguay.

De esta manera, Fernández consideró que "es a través de más integración regional y no de menos que estaremos en mejores condiciones". Uruguay desde hace casi dos décadas que se muestra impulsando a una mayor apertura para negociar con terceros. Últimamente, Brasil se ha mostrado proclive a acompañar la postura de Montevideo, mientras Argentina aún permanece en una mirada opuesta.

“Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur“, sentenció Fernández.