Cuánta plata perderá Novak Djokovic en premios y sponsors por no querer vacunarse

La negativa de Novak Djokovic a vacunarse contra el coronavirus lo llevó a no poder participar Grand Slam de Australia. Pero además del fuerte impacto deportivo, su determinación ya le generó problemas económicos que se agravarán en los próximos meses. Es que le avisaron que de no inocularse tampoco podrá jugar el Roland Garros, así como otros grandes torneos. Por otro lado, a las pérdidas directas de premios se le pueden sumar las de sponsors.

Djokovic se quedó sin la posibilidad de competir del Abierto de Australia, torneo que lo tiene como máximo ganador de la historia con nueve títulos. Era el máximo candidato a imponerse este año, lo que le hubiera reportado u$s3.149.322, más u$s64.418 sólo por participar. Encima se le prohibió el ingreso por los próximos tres años, por lo que de no mediar algún cambio, recién podría regresar para competir allí a los 38 años. Como en 2022 defendía el título, perderá 2 mil puntos en el ranking ATP, y si bien seguirá siendo el número uno del mundo, en febrero podría dejar de serlo.

Pero el escándalo sumó un nuevo capítulo con la confirmación de que no será habilitado para competir en Roland Garros a menos que se vacune. A modo de referencia, en 2021 el balcánico obtuvo 1.400.000 euros por imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas. Otros torneos grandes que se perdería por no vacunarse son el de Melbourne (el año pasado repartió u$s71,5 millones en premios entre todos los participantes) y el de Nueva York (otorgó u$s2,5 millones al ganador), y el único grande en el que –por ahora- podrá participar será en el de Wimbledon.

Nole estaba muy bien posicionado para seducir a los patrocinadores antes del escándalo. Sólo en 2021 recaudó unos u$s30 millones por parte de auspiciantes en 2021, según la revista Forbes. Entre sus sponsors se encuentran desde la marca deportiva japonesa Asics a la francesa de autos Peugeot, mientras que sólo con la firma de ropa Lacoste recibe u$s9 millones por año. Se trata de uno de los tenistas que más gana en materia de patrocinadores, aunque por detrás de Roger Federer (u$s90 millones), Serena Williams (u$s40 millones) y Naomi Osaka (u$s55 millones).

“Su imagen se va a ver afectada por esta situación, ya que la mayoría de los tenistas que juegan este torneo se han vacunado y han respetado las reglas”, dijo Josh Schwartz, responsable de marketing de deportistas en la agencia estadounidense Pivot. “Es una pena, ya que está cerca de establecer el récord de victorias en Grand Slam. Normalmente, cuando alguien alcanza ese estatus, se puede pensar que eso va a desembocar en oportunidades de tener más patrocinadores. Pero no imagino que se presenten a corto plazo”, agregó.

Para el experto, el problema mayor es la dificultad en conseguir nuevos patrocinadores, no tanto en retener los que ya tiene. Por caso, desde la empresa de relojes Hublot, que desde el año pasado lo auspicia, aseguraron que continuarán con el convenio y que no se meterán con sus “decisiones personales”. No obstante, desde el banco austríaco Raiffeisen dijeron que están “siguiendo de cerca el caso”. Lo que analizan las marcas también es que de retirar su apoyo al serbio, podrían granjearse las críticas de los antivacunas. Además, legalmente no habría razones para justificar su salida.

Sirven como antecedentes lo ocurrido con otros deportistas contrarios a la vacunación, como el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, que solo perdió un auspiciante menor: Prevea Health. Por su parte, el base de los Brooklyn Nets de la NBA, Kyrie Irving, no perdió ninguno tras haber rechazado ser vacunado.